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      В Киеве сообщили о минировании Александровской больнице с больными коронавирусом

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      Неизвестный сообщил о минировании Александровской больницы / stolychno.news

      Вечером 8 апреля неизвестный позвонил в полицию и сообщил о минировании Александровской больницы. Он заявил, что взрывчатка должна взорваться в 3 часа ночи на 9 апреля.

      В больницу сразу же выехали взрывотехники и правоохранители, сообщает полиция Киева.

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      Подрывник заявил полиции, что он установил 5 килограммов тротила. Они якобы должны были взорваться в 3 часа ночи. Полицейские, прибывшие в больницу, установили, что говорилось о вероятном минировании кардиологического отделения.

      Администрация больницы решила во время проверки перевести больных в другой корпус. Интересно, что в Александровской больнице проходят лечение больные коронавирусом.

      Сейчас правоохранители устанавливают личность мужчины, который сообщил о заминировании. Правовую оценку его действиям и в целом ситуации будет предоставлена после окончания проверки здания.


      Полиция проверяет сообщение о минировании Александровской больницы / фото: "Киев оперативный"

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Полиция Коронавирус в Украине Новости Киева Фейковые заминирования Новости Украины
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