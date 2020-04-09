В Киеве сообщили о минировании Александровской больнице с больными коронавирусом

Вечером 8 апреля неизвестный позвонил в полицию и сообщил о минировании Александровской больницы. Он заявил, что взрывчатка должна взорваться в 3 часа ночи на 9 апреля.

В больницу сразу же выехали взрывотехники и правоохранители, сообщает полиция Киева.

К слову СБУ разоблачила российскую ботоферму, которая распространяла фейки о коронавирусе

Подрывник заявил полиции, что он установил 5 килограммов тротила. Они якобы должны были взорваться в 3 часа ночи. Полицейские, прибывшие в больницу, установили, что говорилось о вероятном минировании кардиологического отделения.

Администрация больницы решила во время проверки перевести больных в другой корпус. Интересно, что в Александровской больнице проходят лечение больные коронавирусом.

Сейчас правоохранители устанавливают личность мужчины, который сообщил о заминировании. Правовую оценку его действиям и в целом ситуации будет предоставлена после окончания проверки здания.



Полиция проверяет сообщение о минировании Александровской больницы / фото: "Киев оперативный"