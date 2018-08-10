В Киеве сообщили о "заминировании гранатами" Майдана Незалежности

В Киеве спасатели проверяют информацию о заменировании Майдана Незалежности. Неизвестная женщина позвонила в полицию и сказала, что центр столицы "заминировали гранатами".

Об этом информирует пресс-служба Нацполиции в Киеве.

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В дежурную часть полиции Киева позвонила женщина и сказала, что Майдан Незалежности заминирован гранатами,

– говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, что на место событий немедленно выехали специалисты взрывотехнической службы, кинологи и следственно-оперативные группы. Сейчас территорию тщательно осматривают на наличие опасных предметов и веществ.

Несколько ранее, 10 августа, в столичную полицию поступило сообщение о заминировании станции метро "Шулявская". Ее закрыли для проверки.