В Киеве сообщили о заминировании "Интера": полиция проверяет информацию

Во вторник, 31 июля, в Киеве в полицию поступило сообщение о том, что заминировано здание телеканала, расположенного по улице Дмитриевской в Шевченковском районе. Как известно, в здании на улице Дмитриевской, 30 расположен телеканал "Интер".

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

По указанному адресу сразу же выехали экипажи патрульных, следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции, специалисты взрывотехнической службы и спасатели. Проводится осмотр помещения, эвакуированы 35 человек.

Читайте также: В Харькове в шестой раз за неделю "заминировали" бизнес-центры

Событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений о совершении уголовных преступлений. Правовая квалификация будет предоставлена ​​после завершения осмотра.

Напомним, 27 июля, в полицию Киева тоже поступал звонок о заминировании здания телеканала "Интер" на улице Дмитриевской, 30. Однако взрывчатки тогда не обнаружили.