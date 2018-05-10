В Киеве сообщили о заминировании здания Соломенского суда

В четверг, 10 мая, на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что в судебном учреждении на улице Соломенской обнаружен опасный предмет.

Об этом говорится на сайте Национальной полиции Киева. Читайте также: В Днепре перед матчем "Динамо" - "Шахтер" ранили полицейского: задержаны 20 человек На вызов немедленно выехали наряды патрульной полиции, следственно-оперативная группа территориального управления полиции, специалисты взрывотехнической службы и кинологи. "Сообщение об опасном предмете в помещении судебного учреждения столичные полицейские получили около 13:00", – отмечают правоохранители. Заминирование здания Соломенского суда Событие должным образом зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции. Взрывотехники и спасатели ищут взрывчатку Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Проверка сейчас продолжается.