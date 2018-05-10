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В Киеве сообщили о заминировании здания Соломенского суда

43 Читати новину українською
Заминирование Соломенского суда
Заминирование Соломенского суда / kyiv.npu.gov.ua

В четверг, 10 мая, на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что в судебном учреждении на улице Соломенской обнаружен опасный предмет.

Об этом говорится на сайте Национальной полиции Киева.

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На вызов немедленно выехали наряды патрульной полиции, следственно-оперативная группа территориального управления полиции, специалисты взрывотехнической службы и кинологи.

"Сообщение об опасном предмете в помещении судебного учреждения столичные полицейские получили около 13:00", – отмечают правоохранители.

Заминирование здания Соломенского суда

Событие должным образом зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции.

Взрывотехники и спасатели ищут взрывчатку

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Проверка сейчас продолжается.

Теги: Новости Украины Новости Киева Полиция Криминальные новости Судьи
Источник: 24 Канал
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