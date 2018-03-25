В Киеве сошел с рельсов трамвай и въехал во внедорожник: фото
В воскресенье, 25 марта, в Киеве на улице Дмитриевской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая №15 и автомобиля-внедорожника Lexus.
Об этом сообщает Facebook-сообщество Dtp.kiev.ua.
"ДТП в Киеве на ул. Дмитриевская: трамвай "соскочил" с рельсов в припаркованный Lexus", – говорится в сообщении сообщества.
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Трамвай, который сошел с рельсов, при столкновении с авто повредил его. Однако в результате инцидента не пострадал. Сейчас на месте работает полиция.
Из-за аварии движение трамваев временно заблокировано.
К слову, 24 марта в Киеве на улице Глыбочицкой сошел с рельсов трамвай, где проходят маршруты №14 и 18.
Источник: 24 Канал
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