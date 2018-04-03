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В Киеве состоится эко-ярмарка и большой Family Market для всей семьи

27 Читати новину українською
Family Market в Киеве
Family Market в Киеве / stocksnap.io

Cезон фестивалей приходит вместе с весной. Первая весенняя эко-ярмарка, а также оригинальный и яркий по своему наполнению Family Market от #Мамаслет состоятся уже 22 апреля.

Ярмарка состоится 22 апреля в Киеве, на улице Набережно-Рыбальская, 9 (бульвар в ЖК Rybalsky)

Часы проведения с 11 до 19, вход – свободный

Вас ждут домашняя выпечка, свежевыжатые соки, смузи, горячие пироги и лимонады, овощи и фрукты. Пора выходить из зимней спячки, устраивать веселые пикники на улице, а еще танцевать, фотографироваться и дарить взрослым и детям незабываемые впечатления!

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В программе фестиваля:

- Кулинарный мастер-класс и аппетитные авторские рецепты от гуру детского питания, кулинара Евгения Клопотенко.

- Морковный бар "Моркишка", где маленькие гости и их родители смогут попробовать свежие морковные соки, полезные перекусы Baby-carrot и зарядиться витаминами.

- Веселое и познавательное детское шоу от научно-развлекательного проекта "Эврика". Во время него маленькие посетители маркета смогут как следует повеселиться и поиграть с пользой. Открыть для себя новые опыты и повторить уже знакомые, но очень любимые.

- Контактный зоопарк "Страна ЕНОТИЯ", где можно будет погладить настоящую носуху, поиграть с козочками и поросятами и завести множество пушистых друзей.

- Мини-автодром с прокатом машинок для непоседливых.

- Познавательные и интересные мастер-классы, которые позволят детям по-новому взглянуть на опыты и науку, а также открыть для себя робототехнику.

- Лаунж-зона под открытым небом с мягкими пуфиками. Гости фестиваля также смогут устроить небольшой семейный пикник в тени молодых платанов, украшающих Рыбацкий.

- Креативные фотозоны, фотографии на фоне которых наверняка займут достойное место в семейных альбомах.

А также бесплатная анимация, шоу мыльных пузырей, игровые зоны, специальная зона встроенных батутов на бульваре, зона с конструкторами LEGO, выступления уличных музыкантов и танцы.

Детали можно посмотреть в группе-встречи в Facebook

Теги: Новости Украины LifeStyle Дети Новости Киева Афиша Фестивали
Источник: 24 Канал
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