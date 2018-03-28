В Киеве состоится масштабное отключение воды

В Киеве в пятницу, 30 марта, из-за планового ремонта состоится масштабное отключение воды.

Об этом сообщили в Киевводоканале.

В частности, с 30 марта с 10 часов до 7 часов 31 марта из общей схемы водоснабжения города отключат насосную водопроводную станцию ​​"Крутогорная". Сделают это для выполнения работ по замене аварийной запорной арматуры Д=800 мм.

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В частности, на время отключения снизят давление в водопроводных сетях до значений пожарного минимума – 1,0-2,0 атм.:

район Голосеев – Амурская площадь, центральные части улиц Васильковская и Ломоносова и Голосеевского проспекта, а также смежные улицы; район проспект Науки – Стратегическое шоссе, а также смежные улицы; Никольская Борщаговка в районе улиц Гната Юры, Владимира Покотило, Семьи Сосниных и смежных улиц; жилой массив Первомайский в районе ул. Авиаконструктора Антонова, Чоколовский бульвар, ул. Питерской и смежных улиц; жилой массив Соломенка в районе Воздухофлотского проспекта, улиц Соломенской и Андрея Головко, проспекта Лобановского; жилой массив Чоколовка (застройка от Чоколовского бульвара до аэропорта Жуляны) – полностью; группа жилых массивов Отрадный (застройка в районе, ограниченном бульваром Вацлава Гавела, ул. Гарматная, Отрадным проспектом, улицами Новополевая и Пост-Волынская) – полностью.

Кроме того ограничат водоснабжение на верхних этажах многоэтажной застройки: