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В Киеве состоится масштабное отключение воды

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Отключение воды в Киеве
Отключение воды в Киеве / Фото из открытых источников

В Киеве в пятницу, 30 марта, из-за планового ремонта состоится масштабное отключение воды.

Об этом сообщили в Киевводоканале.

В частности, с 30 марта с 10 часов до 7 часов 31 марта из общей схемы водоснабжения города отключат насосную водопроводную станцию ​​"Крутогорная". Сделают это для выполнения работ по замене аварийной запорной арматуры Д=800 мм.

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В частности, на время отключения снизят давление в водопроводных сетях до значений пожарного минимума – 1,0-2,0 атм.:

  1. район Голосеев – Амурская площадь, центральные части улиц Васильковская и Ломоносова и Голосеевского проспекта, а также смежные улицы;
  2. район проспект Науки – Стратегическое шоссе, а также смежные улицы;
  3. Никольская Борщаговка в районе улиц Гната Юры, Владимира Покотило, Семьи Сосниных и смежных улиц;
  4. жилой массив Первомайский в районе ул. Авиаконструктора Антонова, Чоколовский бульвар, ул. Питерской и смежных улиц;
  5. жилой массив Соломенка в районе Воздухофлотского проспекта, улиц Соломенской и Андрея Головко, проспекта Лобановского;
  6. жилой массив Чоколовка (застройка от Чоколовского бульвара до аэропорта Жуляны) – полностью;
  7. группа жилых массивов Отрадный (застройка в районе, ограниченном бульваром Вацлава Гавела, ул. Гарматная, Отрадным проспектом, улицами Новополевая и Пост-Волынская) – полностью.

Кроме того ограничат водоснабжение на верхних этажах многоэтажной застройки:

  1. жилые массивы Теремки-1, Теремки-2 – полностью;
  2. многоэтажная застройка вдоль проспекта Науки и смежных улиц;
  3. район Голосеево от Голосеевской площади до ж/м Теремки;
  4. жилой массив Никольская Борщаговка – полностью;
  5. жилой массив Южная Борщаговка – полностью;
  6. жилой массив Академгородок в районе ул. Генерала Витрука и смежных улиц;
  7. район Галаганы в пределах улиц Дружковская и Чистяковская, проспекта Победы;
  8. район Шулявка в пределах улиц Вадима Гетьмана, Выборгской, Гарматной, Полевой и смежных улиц;
  9. жилой массив Нивки – полностью.
Теги: Новости Киева коммунальные услуги
Источник: 24 Канал
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