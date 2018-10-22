В Киеве состоится необычный фестиваль бандуры с финалисткой Х-фактора и ди-джеями

25-27 октября в Киеве впервые состоится фестиваль Bandura Music Days с участием финалистки талант-шоу Х-фактор Марины Круть, групп Шпилясти кобзари, Тень Солнца, KoloYolo, Troye Zillia, B&B Project.

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Гостей ждут музыкальные эксперименты с народными инструментами, интерактивная экспозиция редких бандур и знакомство с электробандурой. Организаторы предлагают желающим изготовить собственноручно настоящую бандуру и принять участие в избрании народного инструмента Украины на уникальном избирательном участке.

Фестиваль начнется 25 октября в Последний Баррикаде с авторской музыкой современных композиторов-бандуристов.

Как сообщила соорганизатор Оксана Боровец, на следующий день в пространстве Creative Women Space состоится открытая дискуссия "Современная бандура: пути развития и создания бренда", а также много лекций и воркшопов для музыкантов. Третий день – это интерактивная выставка и мощное звуковое, графическое и световое шоу в Украинском доме.

Сегодня многие украинцы стереотипно представляют бандуру. Мы хотим показать, насколько актуальным, модерным и универсальным является этот инструмент. Впервые представим сотрудничество наших кобзарей с электронными музыкантами. В общем бандура будет звучать в самых разных жанрах и стилях,

– отмечает соорганизатор и участник фестиваля Ярослав Джусь.

В концертной программе также примут участие джазовый бандурист Георгий Матвеев, народный артист Украины Роман Гриньков, бандурист-изобретатель Иван Ткаленко и другие современные музыканты.

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Организаторы фестиваля – проект Bandura Style и ОО "Идеи перемен" при поддержке Украинского культурного фонда.