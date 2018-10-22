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      В Киеве состоится необычный фестиваль бандуры с финалисткой Х-фактора и ди-джеями

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      Что будет интересного на фестивале?
      Что будет интересного на фестивале? / 24 канал

      25-27 октября в Киеве впервые состоится фестиваль Bandura Music Days с участием финалистки талант-шоу Х-фактор Марины Круть, групп Шпилясти кобзари, Тень Солнца, KoloYolo, Troye Zillia, B&B Project.

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      Гостей ждут музыкальные эксперименты с народными инструментами, интерактивная экспозиция редких бандур и знакомство с электробандурой. Организаторы предлагают желающим изготовить собственноручно настоящую бандуру и принять участие в избрании народного инструмента Украины на уникальном избирательном участке.

      Фестиваль начнется 25 октября в Последний Баррикаде с авторской музыкой современных композиторов-бандуристов.

      Как сообщила соорганизатор Оксана Боровец, на следующий день в пространстве Creative Women Space состоится открытая дискуссия "Современная бандура: пути развития и создания бренда", а также много лекций и воркшопов для музыкантов. Третий день – это интерактивная выставка и мощное звуковое, графическое и световое шоу в Украинском доме.

      Сегодня многие украинцы стереотипно представляют бандуру. Мы хотим показать, насколько актуальным, модерным и универсальным является этот инструмент. Впервые представим сотрудничество наших кобзарей с электронными музыкантами. В общем бандура будет звучать в самых разных жанрах и стилях,
      – отмечает соорганизатор и участник фестиваля Ярослав Джусь.

      В концертной программе также примут участие джазовый бандурист Георгий Матвеев, народный артист Украины Роман Гриньков, бандурист-изобретатель Иван Ткаленко и другие современные музыканты.

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      Организаторы фестиваля – проект Bandura Style и ОО "Идеи перемен" при поддержке Украинского культурного фонда.

      Теги: Новости Украины Новости культуры Музыка Анонс
      Источник: 24 канал
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      Новости за 22 октября
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