В Киеве состоится первый инвестиционный форум для девелопмента и ритейла

Ассоциация ритейлеров Украины и Dragon Capital приглашают владельцев и топ-менеджеров компаний сферы розничной торговли, девелопмента, инвесторов и представителей власти на встречу инвесторов в ритейл и торговую недвижимость.

RAU Investment Forum посетят более 300 участников, среди которых ключевые игроки рынка ритейла и девелопмента Украины и Европы. Мероприятие станет крупнейшей в стране площадкой для взаимодействия, обмена опытом и привлечения международных инвестиций для развития украинского бизнеса.

Среди первых экспертов:

1. Томаш Фиала, генеральный директор DragonCapital;

2. Василий Хмельницкий, основатель UFutureInvestment Group;

3. Виталий Кличко, киевский городской голова;

4. Андрей Козин, управляющий партнер Focus EstateFund;

5. Игорь Мазепа, инвестиционный банкир, генеральный директор и учредитель Concorde Capital;

6. Александр Носаченко, управляющий директор Colliers International (Украина);

7. Руслан Шостак, совладелец и генеральный директор компаний РУШ (ТМ "EVA") и Омега (ТМ "Varus");

8. Максим Гаврюшин, коммерческий директор Budhouse group, председатель Международного совета торговых центров ICSC в Украине.

Ключевые темы Форума:

1. Аналитика и динамика рынка недвижимости;

2. Новые объекты торговой недвижимости Украины, их влияние на рынок, экономику и инфраструктуру городов;

3. Инвестиции в бизнес. При каких условиях внутренние и внешние инвесторы будут вкладывать в украинский бизнес.

"На сегодняшний день украинский рынок недвижимости имеет три основные проблемы. Первая кроется во внутреннем рынке, который имеет много локальных инвесторов, но качественных, уникальных и конкурентоспособных проектов реализуется мало. Вторая заключается в малом количестве профильных международных инвесторов, которые незаинтересованы в сотрудничестве из-за низкой инвестиционной привлекательности региона. Третья проблема обусловлена недостатками в прозрачности судебной системы, которая призвана защищать частную собственность, – рассказывает соучредитель и генеральный директор Ассоциации ритейлеров Украины Андрей Жук. – Поэтому мы решили создать первый такого масштаба Форум, который станет площадкой для решения самых сложных задач отрасли. Мы планируем привлечь дополнительные ресурсы на рынок украинской недвижимости, что позволит вывести его на качественно новый уровень. А также хотим объединить всех игроков рынка и представителей органов власти для эффективного диалога и совместного решения проблем. Уверены, что Форум станет хорошей традицией и пространством для нетворкинга и формирования успешного рынка украинской недвижимости".

Участники RAU Investment Forum 2019 смогут:

– оценить рынок торговой недвижимости Украины и перспективы его развития;

– обменяться опытом и пообщаться с ключевыми игроками сферы девелопмента и ритейла;

– получить актуальную информацию и ответы на вопросы от ведущих экспертов и аналитиков рынка;

– ознакомиться с успешными кейсами, которые привлекли иностранные инвестиции;

– наладить и расширить деловые связи для развития своего бизнеса.

Титульным партнером мероприятия выступает сеть студий одежды VOVK. Стратегический партнер – инвестиционная компания Dragon Capital.

Место проведения: Мистецкий Арсенал, ул. Лаврская, 10-12.

Программа Форума и регистрация по ссылке.