12 марта в Центре театрального искусства имени Леся Курбаса в Киеве состоится премьера документального фильма "Кино-Перформанс. Народный Малахий!".

Фильм создан в 2019 году при поддержке правительства Украины и Министерства культуры Украины.

В мероприятии примут участие продюсер фильма Надежда Грачева, сценарист Ратха Макеенкова, режиссер и актер Олег Драч и другие члены творческой группы фильма, представители театральной общественности, искусствоведы и другие гости.

В фильме современный последователь идей Леся Курбаса, актер и режиссер Олег Драч, сквозь призму собственного метода креативной импровизации пытается по-новому взглянуть на пьесу выдающегося украинского драматурга Николая Кулиша и раскрыть глубинный смысл, который скрыт в образе главного героя Малахия Стаканчика.

Главная идея фильма заключается в том, что самоидентификация нации лежит не в экономической плоскости, а в культурной. В фильме проведены параллели между событиями 20-х годов и настоящим, поскольку сегодня также происходит битва за нашу культуру.

Когда

12 марта 2020, в 16:10.

Где

Центр театрального искусства им. Леся Курбаса;

Киев, ул. Владимирская, 23-В.

Больше деталей о фильме и событии на сайте Центра или в Фейсбуке.