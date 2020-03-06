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      В Киеве состоится премьера документального фильма "Кино-Перформанс. Народный Малахий"

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      12 марта в Центре театрального искусства имени Леся Курбаса в Киеве состоится премьера документального фильма "Кино-Перформанс. Народный Малахий!".

      Фильм создан в 2019 году при поддержке правительства Украины и Министерства культуры Украины.

      В мероприятии примут участие продюсер фильма Надежда Грачева, сценарист Ратха Макеенкова, режиссер и актер Олег Драч и другие члены творческой группы фильма, представители театральной общественности, искусствоведы и другие гости.

      В фильме современный последователь идей Леся Курбаса, актер и режиссер Олег Драч, сквозь призму собственного метода креативной импровизации пытается по-новому взглянуть на пьесу выдающегося украинского драматурга Николая Кулиша и раскрыть глубинный смысл, который скрыт в образе главного героя Малахия Стаканчика.

      Главная идея фильма заключается в том, что самоидентификация нации лежит не в экономической плоскости, а в культурной. В фильме проведены параллели между событиями 20-х годов и настоящим, поскольку сегодня также происходит битва за нашу культуру.

      Когда

      12 марта 2020, в 16:10.

      Где

      Центр театрального искусства им. Леся Курбаса;

      Киев, ул. Владимирская, 23-В.

      Больше деталей о фильме и событии на сайте Центра или в Фейсбуке.

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      Автор: Соня Волошин
      Теги: Кино Новости Киева
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