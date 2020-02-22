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      В Киеве стартовал телевизионный образовательный марафон

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      В Киеве состоится телевизионный образовательный марафон / shutterstock.com

      Впервые в Украине 22 февраля с 09:00 до 19:00 пройдет непрерывный десятичасовой телевизионный образовательный марафон.

      Во время марафона 30 профессиональных украинских тренеров по эмоциональному интеллекту, английскому языку, успешным продам, ораторскому искусству, эффективным коммуникацям, прикладной психологии, тайм-менеджменту и т.д. в прямом эфире проведут авторские мастер-классы.

      С расписанием выступлений спикеров можно ознакомиться здесь.

      Организаторы телевизионного образовательного марафона: "Образовательный Хаб города Киева", КНП "Образовательное агентство города Киева" КГГА, Ассоциация инновационного и цифрового образования и КП КГС "Телекомпания Киев".

      Онлайн трансляцию можно посмотреть на сайте Образовательного хаба города Киева и на сайтах партнеров Марафона.

      В Киеве состоится телевизионный образовательный марафон: видео

       

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      Автор: Соня Волошин
      Теги: СМИ Новости Киева Новости Украины
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