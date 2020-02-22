В Киеве стартовал телевизионный образовательный марафон

Впервые в Украине 22 февраля с 09:00 до 19:00 пройдет непрерывный десятичасовой телевизионный образовательный марафон.

Во время марафона 30 профессиональных украинских тренеров по эмоциональному интеллекту, английскому языку, успешным продам, ораторскому искусству, эффективным коммуникацям, прикладной психологии, тайм-менеджменту и т.д. в прямом эфире проведут авторские мастер-классы.

С расписанием выступлений спикеров можно ознакомиться здесь.

Организаторы телевизионного образовательного марафона: "Образовательный Хаб города Киева", КНП "Образовательное агентство города Киева" КГГА, Ассоциация инновационного и цифрового образования и КП КГС "Телекомпания Киев".

Онлайн трансляцию можно посмотреть на сайте Образовательного хаба города Киева и на сайтах партнеров Марафона.

В Киеве состоится телевизионный образовательный марафон: видео