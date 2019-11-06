В Киеве состоится VII Retail & Development Business Summit 2019
Ассоциация ритейлеров Украины продолжает определять и популяризировать наиболее успешные и эффективные решения для современного рынка розничной торговли и коммерческой недвижимости.
Для реализации этой задачи, Ассоциация организует специализированное мероприятие "VII Retail & Development Business Summit 2019", которое состоится 5 декабря в Киеве.
Саммит посетят более 400 участников, среди которых владельцы и топ-менеджмент компаний ритейл сферы, торговой недвижимости, инвестиционного и банковского секторов.
В этом году главная тема мероприятия – «Вызовы: каким будет ритейл в Украине и в мире 2025». Саммит включает 6 сессий, которые раскроют главные события и анализ рынка за прошлый год, а также определят ключевые тенденции, на которых нужно заострить внимание ближайшие 5 лет:
- Вызовы: каким будет ритейл-2025;
- 2. Синергия онлайн и офлайн. Инсайты от лидеров;
- 3. Технологии в ритейле. Как продавать быстро и эффективно;
- 4. Опыт международных ритейлеров;
- 5. ТРЦ Украины в эпоху перемен: мегамоллы, реконцепции, перспективы регионов;
- 6. Фуд-холы и фуд-корты. Новый взгляд на еду.
Среди ключевых спикеров RDBSummit-2019:
- Франческо Терра, Director, Market Research & Consulting at Urbistat, Ex-Manager of Competitive Intelligence Sonae Sierra;
- Сердар Эрсой, Chief Operations Officer DeFacto;
- Сергей Бадритдинов, генеральный директор ООО "Интертоп Украины";
- Андрей Логвин, соучредитель и генеральный директор Kasta;
- Евгений Иваница, Country Manager "JYSK Ukraine" LTD;
- Наталья Кравец, коммерческий директор подразделения Property Management Dragon Capital;
- Александр Оверчук, директор ТРЦ Злата Плаза;
- Максим Гаврюшин, операционный директор Budhouse Group;
- Дарья Кухаренко, коммерческий директор А Development;
- Роман Тугашев, CEO Ulichnaya Eda и Бухта food station;
- и другие первые лица компаний, работающих в сфере ритейла и девелопмента.
После официальной части участники мероприятия смогут ближе познакомиться друг с другом в неформальной обстановке, наладить профессиональные связи и отдохнуть в компании единомышленников во время вечернего фуршета.
Программа саммита и регистрация уже доступны по ссылке.
Место проведения: КВЦ Парковый (Парковая дорога, 16-А).
Контакты по вопросам партнерства и регистрации:
Юлия Кушка: +38 067 223 07 30, [email protected]
Олеся Кобцева: +38 050 313 74 53, [email protected]