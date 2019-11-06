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      В Киеве состоится VII Retail & Development Business Summit 2019

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      VII Retail & Development Business Summit 2019
      VII Retail & Development Business Summit 2019

      Ассоциация ритейлеров Украины продолжает определять и популяризировать наиболее успешные и эффективные решения для современного рынка розничной торговли и коммерческой недвижимости.

      Для реализации этой задачи, Ассоциация организует специализированное мероприятие "VII Retail & Development Business Summit 2019", которое состоится 5 декабря в Киеве.

      Саммит посетят более 400 участников, среди которых владельцы и топ-менеджмент компаний ритейл сферы, торговой недвижимости, инвестиционного и банковского секторов.

      В этом году главная тема мероприятия – «Вызовы: каким будет ритейл в Украине и в мире 2025». Саммит включает 6 сессий, которые раскроют главные события и анализ рынка за прошлый год, а также определят ключевые тенденции, на которых нужно заострить внимание ближайшие 5 лет:

      1. Вызовы: каким будет ритейл-2025;
      2. 2. Синергия онлайн и офлайн. Инсайты от лидеров;
      3. 3. Технологии в ритейле. Как продавать быстро и эффективно;
      4. 4. Опыт международных ритейлеров;
      5. 5. ТРЦ Украины в эпоху перемен: мегамоллы, реконцепции, перспективы регионов;
      6. 6. Фуд-холы и фуд-корты. Новый взгляд на еду.

      Среди ключевых спикеров RDBSummit-2019:

      • Франческо Терра, Director, Market Research & Consulting at Urbistat, Ex-Manager of Competitive Intelligence Sonae Sierra;
      • Сердар Эрсой, Chief Operations Officer DeFacto; 
      • Сергей Бадритдинов, генеральный директор ООО "Интертоп Украины";
      • Андрей Логвин, соучредитель и генеральный директор Kasta;
      • Евгений Иваница, Country Manager "JYSK Ukraine" LTD;
      • Наталья Кравец, коммерческий директор подразделения Property Management Dragon Capital;
      • Александр Оверчук, директор ТРЦ Злата Плаза;
      • Максим Гаврюшин, операционный директор Budhouse Group;
      • Дарья Кухаренко, коммерческий директор А Development;
      • Роман Тугашев, CEO Ulichnaya Eda и Бухта food station;
      • и другие первые лица компаний, работающих в сфере ритейла и девелопмента.

      После официальной части участники мероприятия смогут ближе познакомиться друг с другом в неформальной обстановке, наладить профессиональные связи и отдохнуть в компании единомышленников во время вечернего фуршета.

      Программа саммита и регистрация уже доступны по ссылке.

      Место проведения: КВЦ Парковый (Парковая дорога, 16-А).
      Контакты по вопросам партнерства и регистрации:

      Юлия Кушка: +38 067 223 07 30, [email protected]
      Олеся Кобцева: +38 050 313 74 53, [email protected]

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      Теги: Новости Украины Новости Киева Бизнес Рынок недвижимости
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