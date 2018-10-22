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      В Киеве состоится выставка-upgrade Философия "Любимые грабли"

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      Выставка-upgrade Философия "Любимые грабли"
      Выставка-upgrade Философия "Любимые грабли" / facebook.com

      26, 27, 28 октября в Киеве состоится выставка-upgrade Философия "Любимые грабли".

      Это событие нового формата, которое соединяет сферы творчества, психологии и бизнеса для того, чтобы наглядно показать, что такое внутренние запреты и что существует возможность избавиться, если найти в себе силы и ресурсы для того, чтобы начать менять свое мышление.

      Программа проекта рассчитана на три дня. В течение этих дней гости смогут увидеть свои "грабли" (психологические запреты) и узнать о том, как дать себе разрешение перестать на них наступать. Смогут послушать истории женщин в publictalk, которым удалось сделать upgrade и изменить свое мышление (философию), "поставить" свои "грабли" на сцене с помощью театра зрительских историй от Kyiv Playback Theatre "Déjà vu plus". Еще участники будут иметь возможность встретиться со своим внутренним ребенком и выпустить его, насладиться свободой во время рок-концерта от музыкальных гостей Parallels Never Touch и AGHIAZMA. А также смогут принять участие в мастер-классах для родителей, актеров, предпринимателей.

      Билеты по ссылке.
      Группа события в Facebook.

      Выставка же состоится в Киеве, в Арт-Клубе "Теплый Ламповый", метро Арсенальная, ул. Михаила Емельяновича-Павленко (бывшая Суворова) 4/6.

      30% финансовых сборов передаются в Киевский городской центр работы с женщинами, которые попадают в сложные жизненные ситуации.

      Событие проходит при поддержке БФ "Светильник".

      Теги: Новости Киева
      Источник: 24 Канал
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