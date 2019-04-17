В Киеве состоялся маркетинг-форум "Вход для брендов с убеждениями"

"Добро пожаловать в новый мир. Вход для брендов с убеждениями". Более тысячи профессионалов собрал на самой дискуссионной площадке в Киеве 12-й Украинский маркетинг форум.

Более 80 спикеров будут делиться новыми идеями для продвижения брендов, мотивации для сотрудников и стратегиями борьбы за благосклонность потребителей.

"Это площадка, на которой весь рынок и все профессионалы могут обсуждать вопросы и вызовы. Уже нельзя продавать свои услуги и продукцию и рекламировать, потому что рекламный шум настолько большой и все говорят, что они хорошие. Но потребитель имеет свой фильтр, собственный", – пояснила продюсер Украинского маркетинг-форума Ирина Бондаренко.

По оценкам маркетологов, в мире сейчас царит кризис доверия: люди устали от навязчивой рекламы. Нужна интеллектуальная конкуренция за потребителя.

"Я хочу развернуть тему цифровой трансформации, и мы пригласили три гигантские компании: Amazon, Google и Microsoft. У нас с ними будет панельная дискуссия и выступления. Также у нас будут представители украинского бизнеса. Мы хотим на одной площадке разобрать по косточкам цифровую трансформацию и построить маршрут", – отметил управляющий партнер IT-компании D2 Владимир Демьяненко.

"В мире есть или будет несколько цифровых платформ, которые будут накапливать массив данных о каждом человеке. И это будущее маркетинга", – сказал владелец компании Fedoriv, ​​эксперт по маркетингу Андрей Федоров.

В этом году организаторы форума предлагают маркетологам принять участие в работе четырех секций. Каждую из них будет курировать специальный ментор. Кроме того, опытные специалисты проведут для участников специальные мастер-классы, расскажут о состоянии рынков и использовании различных маркетинговых инструментов.