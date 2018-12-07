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      В Киеве состоялся Retail & Development Business Summit

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      Мировые тенденции и перспективы развития розничной торговли обсуждались на Retail & Development Business Summit в Киеве.

      По словам его участников, в Украине происходят положительные изменения, которые помогают развивать торговлю.

      Мы увидели открытые магазины H&M, IKEA. В следующем году будет знаковое открытие и это положительные тенденции, которые дают сигнал о развитии, об инвестировании в нашу страну,
      – сказал основатель Ukrainian Retail Association Андрей Жук.

      С развитием ИТ-технологий стремительно развивается и торговля через интернет. Сейчас через всемирную сеть товары покупает почти половина украинских пользователей, отмечали участники бизнес саммита.

      "Покупатель почему стал привередливым ? Потому что он глобализируется. Поэтому украинцы научились покупать не только у нас на e-commerce платформах, но и на мировых", – отметила PR-директор KASTA Наталья Логвин.

      Главная тема нынешнего саммита: "Женщины в розничной торговле".

      У нас есть прекрасный шанс у прекрасного пола заниматься тем, чем хотим. И женщина в ритейле – это понимание, достижения и драйв,
      – сказала основатель и совладелец сети MasterZOO Полина Кошарная.

      "В ритейле и девелопменте работает 80% женщин. Но на 90% руководители – это мужчины. Мы специально выбрали это, чтобы поддержать женщин и сказать, что прекрасно то, что они развиваются", – отметил основатель Ukrainian Retail Association Александр Фиалка.

      Это уже шестой Retail & Development Business Summit, который проходит в столице. В этом году в его работе приняли участие полтысячи владельцев и топ-менеджеров компаний в сфере розничной торговли и коммерческой недвижимости.

      Теги: Новости Украины Бизнес Новости Киева
      Источник: 24 Канал
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