В Киеве состоялся Retail & Development Business Summit

Мировые тенденции и перспективы развития розничной торговли обсуждались на Retail & Development Business Summit в Киеве.

По словам его участников, в Украине происходят положительные изменения, которые помогают развивать торговлю.

Мы увидели открытые магазины H&M, IKEA. В следующем году будет знаковое открытие и это положительные тенденции, которые дают сигнал о развитии, об инвестировании в нашу страну,

– сказал основатель Ukrainian Retail Association Андрей Жук.

С развитием ИТ-технологий стремительно развивается и торговля через интернет. Сейчас через всемирную сеть товары покупает почти половина украинских пользователей, отмечали участники бизнес саммита.

"Покупатель почему стал привередливым ? Потому что он глобализируется. Поэтому украинцы научились покупать не только у нас на e-commerce платформах, но и на мировых", – отметила PR-директор KASTA Наталья Логвин.

Главная тема нынешнего саммита: "Женщины в розничной торговле".

У нас есть прекрасный шанс у прекрасного пола заниматься тем, чем хотим. И женщина в ритейле – это понимание, достижения и драйв,

– сказала основатель и совладелец сети MasterZOO Полина Кошарная.

"В ритейле и девелопменте работает 80% женщин. Но на 90% руководители – это мужчины. Мы специально выбрали это, чтобы поддержать женщин и сказать, что прекрасно то, что они развиваются", – отметил основатель Ukrainian Retail Association Александр Фиалка.

Это уже шестой Retail & Development Business Summit, который проходит в столице. В этом году в его работе приняли участие полтысячи владельцев и топ-менеджеров компаний в сфере розничной торговли и коммерческой недвижимости.