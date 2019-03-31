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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАРУШЕНИЯ НА ВЫБОРАХ АЛЕКСАНДР ГВОЗДИК ЦИК

      В Киеве создан объединенный общественно-добровольческий штаб, который будет следить за выборами

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      Президентские выборы-2019 (иллюстративное фото)
      Президентские выборы-2019 (иллюстративное фото) / Фото из открытых источников

      В Киеве во время выборов будет работать объединенный общественно-добровольческий штаб "Контроль за выборами. Гражданское общество в действии", который будет следить за выборами, проводить экзит-пол и будет сообщать о ходе голосования.

      Об этом сообщили представители штаба на пресс-конференции в Киеве.

      Объединенный штаб "Контроль за выборами. Гражданское общество в действии" создан для того, чтобы в день выборов Президента Украины-2019 осуществлять сбор, анализ и обнародование информации относительно процесса выборов, следить за ходом голосования, оперативно реагировать на сообщения о нарушениях или злоупотреблениях на участках.

      Наша задача – проконтролировать процесс проведения выборов объединенными усилиями. Нам важно, чтобы изменение или оставление власти произошло легитимным способом,
      сказал председатель Координационного совета добровольцев и волонтеров НФТУ, председатель ОО "#ДІЯ" Андрей Шараскин.

      По его словам, штаб будет комментировать экзит-полы.

      "По состоянию на сегодня есть почти 1000 наблюдателей от наших организаций, которые зарегистрированы в ЦИК. Волонтеры, каждый в своем регионе, будут следить, чтобы все законно было. Осуществляется и параллельный подсчет голосов. В полях осуществляется исследование: собирается информация, начиная от явки с намерением о том, что куда люди склоняются", – сообщил он.

      В состав штаба входят Координационный совет добровольцев и волонтеров Национального форума "Трансформация Украины", общественная платформа "#ЗахистиСвійГолос", сеть активных граждан #SPILNO, международная организация #GlobalUkraine, инициатива "#ТвійГолос", "ГРОМ ЦИК" – общественный контроль за выборами президента Украины, Общественная инициатива "Стрелковый легион" и другие.

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      Теги: Выборы Президента 2019 Новости политики Новости Украины
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