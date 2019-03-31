В Киеве создан объединенный общественно-добровольческий штаб, который будет следить за выборами

В Киеве во время выборов будет работать объединенный общественно-добровольческий штаб "Контроль за выборами. Гражданское общество в действии", который будет следить за выборами, проводить экзит-пол и будет сообщать о ходе голосования.

Об этом сообщили представители штаба на пресс-конференции в Киеве.

Объединенный штаб "Контроль за выборами. Гражданское общество в действии" создан для того, чтобы в день выборов Президента Украины-2019 осуществлять сбор, анализ и обнародование информации относительно процесса выборов, следить за ходом голосования, оперативно реагировать на сообщения о нарушениях или злоупотреблениях на участках.

Наша задача – проконтролировать процесс проведения выборов объединенными усилиями. Нам важно, чтобы изменение или оставление власти произошло легитимным способом,

– сказал председатель Координационного совета добровольцев и волонтеров НФТУ, председатель ОО "#ДІЯ" Андрей Шараскин.

По его словам, штаб будет комментировать экзит-полы.

"По состоянию на сегодня есть почти 1000 наблюдателей от наших организаций, которые зарегистрированы в ЦИК. Волонтеры, каждый в своем регионе, будут следить, чтобы все законно было. Осуществляется и параллельный подсчет голосов. В полях осуществляется исследование: собирается информация, начиная от явки с намерением о том, что куда люди склоняются", – сообщил он.

В состав штаба входят Координационный совет добровольцев и волонтеров Национального форума "Трансформация Украины", общественная платформа "#ЗахистиСвійГолос", сеть активных граждан #SPILNO, международная организация #GlobalUkraine, инициатива "#ТвійГолос", "ГРОМ ЦИК" – общественный контроль за выборами президента Украины, Общественная инициатива "Стрелковый легион" и другие.