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      В Киеве спасли подростка, который оказался на отколотой льдине посреди воды: фото и видео

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      На Русановке спасли подростка с отколотой льдины
      На Русановке спасли подростка с отколотой льдины / Informator.ua

      В Киеве на Русановке подросток вышел на льдину в канале Днепра, она откололась и ребенок оказался посреди воды на куске льда.

      По льду подросток гулял вместе со своими друзьями. А когда просто ходить стало скучно, они попытались отколоть льдину, сообщили в Facebook-сообществе "Киев оперативный".

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      Детям удалось отколоть льдину и один из подростков поплыл "в путешествие" по каналу.

      На место инцидента вызвали чрезвычайников. Они быстро среагировали и с помощью лодки спасли ребенка со льдины. Когда же прибыли на берег, подросток быстро скрылся с лодки.

      «Русановский мамонтёнок» Подросток вместе со своими друзьями ходил по льду. Просто ходить стало скучно и они попытались отколоть льдину. Получилось и один из них поплыл в путешествие по каналу. К счастью, быстро среагировали спасатели #ГСЧС, которые достали ребёнка со льдины и посадили себе в лодку. По прибытию на берег «мамонтёнок» быстро убежал. Уважаемые родители! Просьба провести со своими детьми беседу, чтобы они не попадали в такие приключения. Ведь, могло все закончиться совсем грустно...

      Опубліковано Киев Оперативный Субота, 9 лютого 2019 р.

      Київ Русанівка крижина діти підлітки ДСНС
      После спасения подросток быстро убежал

      Что делать, если вы провалились под лед?
      Широко раскиньте руки по краям того места, где проломился лед, и старайтесь не погрузиться с головой в воду.
      Старайтесь не обламывать края льда и попробуйте медленно выбраться на лед, наползая грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги. Следует расположить свое тело так, чтобы оно занимало наибольшую площадь опоры.
      Если выберетесь из ледового пролома, откатитесь от него, а затем ползите в сторону берега.
      Если вы заметили, что на льду провалился человек, сообщите ему, что идете на помощь. Подложите под себя лыжи, доску или фанеру (это увеличит площадь опоры) и ползите на них к человеку, который провалился. При этом не подползайте к самому краю проруби, ведь рискуете тоже оказаться в воде. Спасти человека помогут ремни, шарфы, доска, жердь, санки или лыжи.
      Если вы не один (одна), тогда, взяв друг друга за ноги, ложитесь на лед цепочкой и двигайтесь к пролому. Действуйте быстро, ведь пострадавший быстро мерзнет в ледяной воде.
      Подайте пострадавшему подручное средство, вытащите его на лед и ползите из опасной зоны. Затем укройте пострадавшего от ветра и как можно быстрее доставьте в теплое место, переоденьте в сухую одежду и напоите чаем.

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      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние ГСЧС Чрезвычайное происшествие Новости Киева
      Источник: 24 канал
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