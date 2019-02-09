В Киеве спасли подростка, который оказался на отколотой льдине посреди воды: фото и видео

В Киеве на Русановке подросток вышел на льдину в канале Днепра, она откололась и ребенок оказался посреди воды на куске льда.

По льду подросток гулял вместе со своими друзьями. А когда просто ходить стало скучно, они попытались отколоть льдину, сообщили в Facebook-сообществе "Киев оперативный".

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Детям удалось отколоть льдину и один из подростков поплыл "в путешествие" по каналу.

На место инцидента вызвали чрезвычайников. Они быстро среагировали и с помощью лодки спасли ребенка со льдины. Когда же прибыли на берег, подросток быстро скрылся с лодки.

«Русановский мамонтёнок» Подросток вместе со своими друзьями ходил по льду. Просто ходить стало скучно и они попытались отколоть льдину. Получилось и один из них поплыл в путешествие по каналу. К счастью, быстро среагировали спасатели #ГСЧС, которые достали ребёнка со льдины и посадили себе в лодку. По прибытию на берег «мамонтёнок» быстро убежал. Уважаемые родители! Просьба провести со своими детьми беседу, чтобы они не попадали в такие приключения. Ведь, могло все закончиться совсем грустно... Опубліковано Киев Оперативный Субота, 9 лютого 2019 р.



После спасения подросток быстро убежал

Что делать, если вы провалились под лед?

Широко раскиньте руки по краям того места, где проломился лед, и старайтесь не погрузиться с головой в воду.

Старайтесь не обламывать края льда и попробуйте медленно выбраться на лед, наползая грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги. Следует расположить свое тело так, чтобы оно занимало наибольшую площадь опоры.

Если выберетесь из ледового пролома, откатитесь от него, а затем ползите в сторону берега.

Если вы заметили, что на льду провалился человек, сообщите ему, что идете на помощь. Подложите под себя лыжи, доску или фанеру (это увеличит площадь опоры) и ползите на них к человеку, который провалился. При этом не подползайте к самому краю проруби, ведь рискуете тоже оказаться в воде. Спасти человека помогут ремни, шарфы, доска, жердь, санки или лыжи.

Если вы не один (одна), тогда, взяв друг друга за ноги, ложитесь на лед цепочкой и двигайтесь к пролому. Действуйте быстро, ведь пострадавший быстро мерзнет в ледяной воде.

Подайте пострадавшему подручное средство, вытащите его на лед и ползите из опасной зоны. Затем укройте пострадавшего от ветра и как можно быстрее доставьте в теплое место, переоденьте в сухую одежду и напоите чаем.