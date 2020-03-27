В Киеве спецгруппа будет следить за теми, кто контактировал с больными коронавирусом
Киевская городская власть разрабатывает механизм сотрудничества различных учреждений и создает мониторинговую группу. Ее целью будет контроль за теми, кто мог иметь контакты с больными коронавирусом.
Для того, чтобы осуществить такой замысел, придется работать различным ведомствам, а также привлекать обычных жителей столицы. Об этом на онлайн-брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
К теме В Киеве выросло количество больных коронавирусом – уже 55
Начнет работу мониторинговая группа из того, что создаст единую информационную базу потенциально больных и всех их контактов.
Мы разработали алгоритм, который начали внедрять в строгом сотрудничестве с полицией и медиками, жителями города. Этих людей (больных Covid-2019 – 24 канал) нужно немедленно отправлять лечиться или на изоляцию,
– рассказал Кличко.
Отметим. Количество жителей столицы, в которых подтвердили Covid-19, неустанно растет. Так за 27 марта оно выросло до 55 человек: пока это самый большой показатель в стране.
Группа будет работать над сбором информации от семейных врачей, киевского Центра общественного здоровья, Госпогранслужбы и полиции.
Кроме того, киевлян тоже просят приобщаться к работе и предоставлять сведения о контактах или людях, которые находятся рядом с больными.
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