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      В Киеве спецгруппа будет следить за теми, кто контактировал с больными коронавирусом

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      У Києві спецгрупа слідкуватиме за тими, хто контактував із хворими на коронавірус / Фото 24 каналу

      Киевская городская власть разрабатывает механизм сотрудничества различных учреждений и создает мониторинговую группу. Ее целью будет контроль за теми, кто мог иметь контакты с больными коронавирусом.

      Для того, чтобы осуществить такой замысел, придется работать различным ведомствам, а также привлекать обычных жителей столицы. Об этом на онлайн-брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

      К теме В Киеве выросло количество больных коронавирусом – уже 55

      Начнет работу мониторинговая группа из того, что создаст единую информационную базу потенциально больных и всех их контактов.

      Мы разработали алгоритм, который начали внедрять в строгом сотрудничестве с полицией и медиками, жителями города. Этих людей (больных Covid-2019 – 24 канал) нужно немедленно отправлять лечиться или на изоляцию,
      – рассказал Кличко.

      Отметим. Количество жителей столицы, в которых подтвердили Covid-19, неустанно растет. Так за 27 марта оно выросло до 55 человек: пока это самый большой показатель в стране.

      Группа будет работать над сбором информации от семейных врачей, киевского Центра общественного здоровья, Госпогранслужбы и полиции.

      Кроме того, киевлян тоже просят приобщаться к работе и предоставлять сведения о контактах или людях, которые находятся рядом с больными.

      Що заборонено в карантин
      Что не работает на время карантина / Инфографика 24 канала

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Новости Украины Новости Здоровье Здоровье Виталий Кличко КГГА Новости Киева Карантин в Украине 2020
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