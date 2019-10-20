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      В Киеве сплели самый длинный браслет в Украине для военных: яркие фото

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      В Киеве сплели самый длинный браслет в Украине
      В Киеве сплели самый длинный браслет в Украине / hromadske.ua

      На Майдане Независимости в Киеве установили рекорд Украины. Люди сплели самый длинный браслет из паракорда длиной в 5 метров.

      Награду вручила представительница "Книги рекордов Украины", пишет "Громадське".

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      Самый длинный браслет Украины сплели дети в возрасте от 3 до 12 лет. Они являются участниками скаутской организации "Пласт". К акции также присоединились их родители.

      Браслет передадут украинским военным на передовую.

      Паракорд можно использовать в любых целях. Можно использовать как жгут или для перетаскивания техники,
      – рассказала организатор события Ирина Билык.

      діти київ рекорд браслет війна донбас
      Дети сплели самый длинный браслет из паракорда длиной в 5 метров

      діти браслет київ війна донбас рекорд
      К созданию браслета присоединились и родители

      Между тем: Обострение на Донбассе: оккупанты снова палят из тяжелой артиллерии

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Война на Донбассе Новости Киева Дети и несовершеннолетние Операция Объединенных сил
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