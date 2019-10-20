В Киеве сплели самый длинный браслет в Украине для военных: яркие фото

На Майдане Независимости в Киеве установили рекорд Украины. Люди сплели самый длинный браслет из паракорда длиной в 5 метров.

Награду вручила представительница "Книги рекордов Украины", пишет "Громадське".

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Самый длинный браслет Украины сплели дети в возрасте от 3 до 12 лет. Они являются участниками скаутской организации "Пласт". К акции также присоединились их родители.

Браслет передадут украинским военным на передовую.

Паракорд можно использовать в любых целях. Можно использовать как жгут или для перетаскивания техники,

– рассказала организатор события Ирина Билык.



Дети сплели самый длинный браслет из паракорда длиной в 5 метров



К созданию браслета присоединились и родители

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