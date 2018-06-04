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В Киеве спор закончился трагедией: мужчина погиб после прыжка с Южного моста

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Из столичного Южного моста спрыгнул мужчина
Из столичного Южного моста спрыгнул мужчина / informator.ua

Пьяный спор закончился трагедией в Киеве. Нетрезвый мужчина поспорил с друзьями, что спрыгнет с Южного моста в Киеве "бомбочкой". По предварительной информации, он погиб в результате сильного удара о дно.

Об инциденте сообщили в сообществе "dtp.kiev.ua" в Facebook.

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В понедельник, 4 июня, в Киеве с Южного моста прыгнул мужчина. Когда водолазы достали тело, реанимировать его не удалось. Инцидент произошел возле метро "Славутич" около 13:25,
– говорится в сообщении.

По словам спасателей, их вызвали отдыхающие. Пострадавший с компанией находился на пляже, выпивал алкогольные напитки. Сообщается, что 30-летний мужчина решил доказать, что может прыгнуть с моста и сделал это "бомбочкой".

По предварительной информации, мужчина погиб от сильного удара о дно. А поиски затянулись из-за илистого дна, в котором застряло его тело.

В месте, где мужчина вошел в воду, глубина дна составила 3 ​​метра.

Отмечается, что тело мужчины идентифицировали, а на место трагедии выехали родственники.

На месте работали 2 катера со спасателями, медики, водолазы. Выехала следственно-оперативная группа, которая будет устанавливать обстоятельства трагедии. Был ли мужчина в состоянии алкогольного отравления, установит экспертиза.

Теги: Полиция Новости Киева Алкоголь Жертвы
Источник: 24 канал
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