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В Киеве средь бела дня активисты выпороли мужчину в трусах: видео

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В Киеве в парке активисты выпороли извращенца, – соцсети
В Киеве в парке активисты выпороли извращенца, – соцсети / Скриншот видео

В Киеве на Дорогожичах местные активисты поймали извращенца, который, по их словам, мастурбировал среди белого дня на детей в парке.

Соответствующее видео появилось в сети.

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На кадрах видно, как двое мужчин секут задержанного.

"Это существо было поймано в парке на Дорогожичах. Оно было не в состоянии удержать свою пипиську в штанах, поэтому решило среди белого дня подр**ить на детей, которые гуляли рядом. Что же, чувак, видимо, не знал, что в Киеве кроме таких же ***, есть еще и наши сознательные ребята. Спасибо, что наказали!" – написала пользовательница Юлия Киндеева, которая собственно и опубликовала видео.

В Киеве выпороли извращенца: видео (18+)

Напомним, недавно в Чернигове прямо на улице активисты привязали к столбу мужчину и прикрепили к его груди табличку с надписью "Я – ватник". Распространяется информация, что ранее он "11 лет отбывал наказание в тюрьме по обвинению в педофилии", а также якобы был задержан за хулиганство, после того как бросил бутылки в стелу Небесной сотни, а при задержании кричал, что хочет поехать в Россию, поскольку считает себя беженцем.

Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Новости Киева Криминальные новости
Источник: 24 Канал
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