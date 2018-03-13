В Киеве среди металлолома нашли мертвого младенца

Во вторник, 13 марта, в Киеве на улице Бакунина, 3 найден мертвый младенец. Тело ребенка было обнаружено среди металлолома.

Об этом сообщает Facebook-сообщество "Киев Оперативный".

В сообщении уточнили, что по предварительной информации, на металлобазу, расположенную на улице Бакунина, привезли мусор. Когда рабочие начали разбирать металлолом, тогда и нашли тело ребенка.

Читайте также: В Киеве на вокзале нашли тело военного, что воевал на Донбассе

Отмечается, что сейчас на месте работают правоохранители.