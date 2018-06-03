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В Киеве стартовал благотворительный пробег под каштанами

28 Читати новину українською
"Пробег под каштанами" / www.ukrinform.ua

На Михайловской площади стартовал 26-й "Пробег под каштанами" под лозунгом "Бегу ради маленьких сердец". В этом году стартов было несколько. Первыми были маленькие бегуны – дети до 14-ти месяцев. Они принимали участие в ходунах и с помощью родителей. Также бежали дети, которые сохранили себе жизнь именно благодаря благотворительности – им сделали операции на сердце благодаря собранным средствам.

Об этом сообщил "Укрифнорм".

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Средства, собранные в рамках "Пробега под каштанами", будут переданы Центру детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ для закупки необходимого оборудования и расходных материалов. В прошлом году на благотворительность удалось собрать 1,5 миллиона гривен.


"Пробег под каштанами"

По информации организаторов, в этом году в мероприятии примут участие более 10 тысяч человек и более 200 корпоративных команд.

После традиционного пробега под каштанами, состоится церемония награждения. Завершится мероприятие "благотворительным пробегом" на дистанцию в 4 900 метров, в котором примет участие и мэр Киева Виталий Кличко.

 

Теги: благотворительность Новости Киева Новости Украины
Источник: 24 Канал
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