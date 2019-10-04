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      В Киеве стартовал фестиваль раритетных и эксклюзивных автомобилей: впечатляющие фото

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      Более сотни раритетных и эксклюзивных машин съехались на фестиваль в Киеве. Изюминкой мероприятия стали американские авто пятидесятых и семидесятых годов. Старейшим машинам-участникам – более 80 лет и все еще на ходу.

      Какие автомобили представлены на выставке

      Выставка поражает символами тогдашней эпохи: эффектные "Кадиллаки", солидные "Форды", легендарные "Мустанги" и изящные "Мерседесы" – роскошные старые машины, от которых так и пахнет историей. Они уже стали традиционными моделями на крупнейшем техническом фестивале Old Car Land.

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      "Фестиваль проходит уже в одиннадцатый раз. Место у нас традиционно – Государственный музей авиации. На этот раз изюминкой фестиваля мы сделали локацию американских автомобилей", – отмечает организатор фестиваля Old Car Land Павел Лозовенко.

      Раритетні автомобілі вражають витонченістю
      Раритетные автомобили поражают изяществом

      Чем старше авто, тем больше страсти оно вызывает. Об этом как никто знает владелец одного из последних представителей золотого поколения автомобилей из США – Cadillac DeVille.

      В переводе с французского Cadillac DeVille –"Городской Девиль". Привез я ее очень давно, лет пятнадцать-двадцать назад. Купил у Измаильского моряка, который привез ее из-за границы своего времени. Мы ее полностью разбирали, реставрировали некоторые элементы,
      – рассказал коллекционер Артем Рудницкий.

      Пятиметровый Cadillac DeVille оборудовали мотором с мощностью 340 лошадиных сил. Он работает очень тихо, мягкая подвеска обеспечивает чрезвычайно плавную езду, а роскошный интерьер и солидный дизайн не оставит равнодушным ни одного авто-гурмана.


      Легендарный Cadillac DeVille

      Но не иномарками едиными. Гордость фестиваля – самый мощный гоночный грузовик в мире – кольцевой КрАЗ-5450 с танковым двигателем, которую спроектировали наши, отечественные конструкторы.

      КрАЗ-5450
      Так выглядит КрАЗ-5450

      "Автомобиль был построен в очень сжатые сроки. Идея этого автомобиля была в том, чтобы мы сделали чисто украинский автомобиль, из украинских комплектующих. В этой конструкции мы взяли двигатель от танка Т-64 и двухтактный дизель", – ответил конструктор КрАЗ-5450 Владимир Гавриленко.

      Выставка раритетный авто Old Car Land: фото с официальной страницы выставки

      Где и когда можно увидеть выставку раритетных авто?

      Прикоснуться к истории техники и посидеть в машинах времен второй мировой войны можно в течении всех выходных – 5 и 6 октября. Происходит она в Государственном музее авиации имени А.К. Антонова на улице Медовая, 1.

      Входной билет 150 гривен. Участникам боевых действий и детям до 12 лет – вход бесплатный.

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      Автор: Марина Гаврилюк
      Теги: Новости Украины Транспорт Новости Киева Выставка Авто
      Источник: 24 канал
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