В Киеве стартовала акция солидарности с Крымом: онлайн-трансляция
В Киеве в парке Тарасу Шевченко началась ежегодная акция солидарности с украинским Крымом. Она стартовала в 14:00, на мероприятие пришли десятки неравнодушных людей.
Если 9 марта украинцы преимущественно вспоминают как день рождения Тараса Шевченко, то для крымчан – это один из главных дней борьбы против российской оккупации. Ежегодно активисты собираются на подобную акцию – это традиция, начавшаяся с 9 марта 2014 года. Именно тогда оккупантами были похищены организаторы движения "евромайдан – Крым".
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Для украинских граждан Крыма крайне важна поддержка государства и всего украинского общества, ведь в течение 6 лет оккупации в условиях политических преследований и наступления "русского мира" на полуострове, они поддерживают независимую Украину, сохраняют язык и культуру. Таким образом они оказывают мирное сопротивление российской оккупации.
На акцию солидарности пришли крымчане, активисты Евромайдана, ветераны. Среди присутствующих – и освобожденный из российского плена украинский режиссер Олег Сенцов.
Акция солидарности с украинским Крымом / Фото Анастасии Федченко, 24 канал
Акция солидарности с украинским Крымом: видео
Что известно об аннексии Крыма:
- Россия захватила и включила в свой состав украинский полуостров в марте 2014 года. Произошло это в конце Революции Достоинства. Российские оккупанты начали перебрасывать на полуостров своих военных без опознавательных знаков. В народе их стали называть "зелеными человечками".
- Пророссийские силы в Крыму организовали ряд антиукраинских выступлений и создали так называемые отряды "самообороны Крыма". Эти люди должны были якобы защищать крымчан от нападения "Правого сектора".
- 16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни ЕС, ни США не признали это незаконное голосование и начало временной аннексии Крыма. На Россию за этот акт агрессии наложили строгие экономические санкции.
- РФ на территории Крыма продолжает свою репрессивную политику: заключает проукраинских активистов, проводит обыски, запугивает и убивает крымских татар, переселяет на полуостров своих граждан и депортирует украинцев.
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