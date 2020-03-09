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      В Киеве стартовала акция солидарности с Крымом: онлайн-трансляция

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      Акция солидарности с украинским Крымом / Фото Анастасии Федченко, 24 канал

      В Киеве в парке Тарасу Шевченко началась ежегодная акция солидарности с украинским Крымом. Она стартовала в 14:00, на мероприятие пришли десятки неравнодушных людей.

      Если 9 марта украинцы преимущественно вспоминают как день рождения Тараса Шевченко, то для крымчан – это один из главных дней борьбы против российской оккупации. Ежегодно активисты собираются на подобную акцию – это традиция, начавшаяся с 9 марта 2014 года. Именно тогда оккупантами были похищены организаторы движения "евромайдан – Крым".

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      Для украинских граждан Крыма крайне важна поддержка государства и всего украинского общества, ведь в течение 6 лет оккупации в условиях политических преследований и наступления "русского мира" на полуострове, они поддерживают независимую Украину, сохраняют язык и культуру. Таким образом они оказывают мирное сопротивление российской оккупации.

      На акцию солидарности пришли крымчане, активисты Евромайдана, ветераны. Среди присутствующих – и освобожденный из российского плена украинский режиссер Олег Сенцов.

      Акция солидарности с украинским Крымом / Фото Анастасии Федченко, 24 канал

      Акция солидарности с украинским Крымом: видео

      Что известно об аннексии Крыма:

      • Россия захватила и включила в свой состав украинский полуостров в марте 2014 года. Произошло это в конце Революции Достоинства. Российские оккупанты начали перебрасывать на полуостров своих военных без опознавательных знаков. В народе их стали называть "зелеными человечками".
      • Пророссийские силы в Крыму организовали ряд антиукраинских выступлений и создали так называемые отряды "самообороны Крыма". Эти люди должны были якобы защищать крымчан от нападения "Правого сектора".
      • 16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни ЕС, ни США не признали это незаконное голосование и начало временной аннексии Крыма. На Россию за этот акт агрессии наложили строгие экономические санкции.
      • РФ на территории Крыма продолжает свою репрессивную политику: заключает проукраинских активистов, проводит обыски, запугивает и убивает крымских татар, переселяет на полуостров своих граждан и депортирует украинцев.
      Шевченко и женщины: откровенно о личной жизни гения
      сегодня
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости Крыма Аннексия Крыма Новости политики
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