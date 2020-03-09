В Киеве стартовала акция солидарности с Крымом: онлайн-трансляция

В Киеве в парке Тарасу Шевченко началась ежегодная акция солидарности с украинским Крымом. Она стартовала в 14:00, на мероприятие пришли десятки неравнодушных людей.

Если 9 марта украинцы преимущественно вспоминают как день рождения Тараса Шевченко, то для крымчан – это один из главных дней борьбы против российской оккупации. Ежегодно активисты собираются на подобную акцию – это традиция, начавшаяся с 9 марта 2014 года. Именно тогда оккупантами были похищены организаторы движения "евромайдан – Крым".

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Для украинских граждан Крыма крайне важна поддержка государства и всего украинского общества, ведь в течение 6 лет оккупации в условиях политических преследований и наступления "русского мира" на полуострове, они поддерживают независимую Украину, сохраняют язык и культуру. Таким образом они оказывают мирное сопротивление российской оккупации.

На акцию солидарности пришли крымчане, активисты Евромайдана, ветераны. Среди присутствующих – и освобожденный из российского плена украинский режиссер Олег Сенцов.

Акция солидарности с украинским Крымом / Фото Анастасии Федченко, 24 канал

Акция солидарности с украинским Крымом: видео

Что известно об аннексии Крыма: