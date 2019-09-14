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      В Киеве стартовали "Игры Непокоренных": что это за соревнования и кто может попасть в сборную

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      Уже несколько лет подряд в Украине проходят "Игры Непокоренных". Ветераны АТО, которые получили ранения и травмы во время войны на Востоке страны соревнуются между собой, чтобы войти в сборную, которая впоследствии представит Украину на мировой арене ветеранских игр.

      В этом году участие в финальных соревнованиях примет около 200 участников, передает корреспондент 24 канала с места события.

      Читайте также: В Киеве состоялся масштабный отбор на "Игры Непокоренных": мотивирующие фото

      Отметим, что открыл церемонию "Игр Непокоренных" Владимир Зеленский и начал его с минуты молчания по погибшим на Востоке Украины. На соревнованиях он заявил, что уже через неделю в Верховную Раду будет внесен законопроект о статусе ветеранов боевых действий и добровольцев.

      Независимо от результатов вы все уже победители, потому что вы являетесь примером невероятной силы. Мне кажется, британская королевская семья выбрала очень меткое название "Непокоренные". Из непокоренных рождается нация,
      – сказал президент.

      Поддержать участников пришли их родные. Знакомые и побратимы. У каждого участника очень мощная группа поддержки.

      Как проходят "Игры Непокоренных 2019": фото Оксаны Тропотяги / 24 канал

      Один из участников, Сергей Калитюк, получил на войне тяжелые ранения. "Ранили под Ямполем 19 июня 2014 года. Были пулевые ранения в голове и спине, повредили позвоночник, легкое и т. д.", – рассказывает военный. Соревнуется Сергей сегодня в двух категориях: стрельба из лука и велоспорт.

      Сергій Калитюк (посередині) під час стрільби з лука
      Сергей Калитюк (посередине) во время стрельбы из лука

      Кто может попасть в сборную Украины? На этот раз философия украинского отбора – не сильные мускулы и ловкость тела, а психологический фактор. В сборную могут попасть те, кому это необходимо, чтобы вернуться к нормальной жизни и почувствовать, что и после войны ты нужен родным и стране.

      Отметим, что в прошлом году наша сборная завоевала 20 медалей, семь из которых – золотые.

      Что такое "Игры Непокоренных"?
      Международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле, которые в 2014 году основал британский принц Гарри. Цель соревнований – честь военных ветеранов, поддержка их реабилитации и адаптационная помощь людям, которые были ранены и потеряли здоровье во время военной службы.

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      Теги: Спорт Новости Украины Война на Донбассе Владимир Зеленский Новости Киева Игры непокоренных
      Источник: 24 канал
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