В Киеве стартует крупнейший фестиваль робототехники в Европе

12 мая в Киеве начинается фестиваль ROBOTICA, который собирает юных изобретателей со всех уголков Украины. Это событие станет самым большим STEM-фестивалем Европы.

Об этом сообщили организаторы мероприятия.

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Во время фестиваля проведут олимпиаду по робототехнике, во время которой выберут лучших в конструировании и программировании роботов.

Фестиваль ROBOTICA соберет изобретателей со всей Украины

"Это будет одно из главных событий на фестивале. Инженеры в возрасте от 9 до 25 представят свои разработки для решения сложных технических задач и будут бороться за возможность представить Украину на World Robot Olympiad (WRO) – самой престижной мировой олимпиаде по робототехнике. В этом году она пройдет в Таиланде и соберет 22 тысячи команд из 60 стран мира", – рассказали организаторы.

Проведут соревнования и среди самих роботов в категориях: робо-сумо и слалом.

Также юные участники представят свои стартапы для решения проблем человечества. Например, одна из команд покажет, как оптимизировать процессы сельского хозяйства, в частности земледелия и рыбных ферм. Другая – представит макет эко-дома, где будет повторное использование воды.