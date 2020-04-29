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      В Киеве столкнулись 7 авто: видео ДТП

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      ДТП в Києві сьогодні 29 квітня на бульварі Дружби Народів
      ДТП в Києві сьогодні 29 квітня на бульварі Дружби Народів / newsone.ua (ілюстративне фото)

      В Киеве произошло ДТП 29 апреля с участием сразу 7 автомобилей. Аварию сняли на видео на бульваре Дружбы Народов.

      "ДТП-паровозик за участю відразу 7 автомобілів сталася на бульварі Дружби Народів.
      Досить часто в цьому місці відбуваються подібні аварії. Чому?" – повідомили у фейсбук-спільноті "Киев Оперативный".

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      Дивіться відео ДТП з сімома авто в Києві:

       

      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Новости Киева
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