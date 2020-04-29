В Киеве столкнулись 7 авто: видео ДТП

В Киеве произошло ДТП 29 апреля с участием сразу 7 автомобилей. Аварию сняли на видео на бульваре Дружбы Народов.

"ДТП-паровозик за участю відразу 7 автомобілів сталася на бульварі Дружби Народів.

Досить часто в цьому місці відбуваються подібні аварії. Чому?" – повідомили у фейсбук-спільноті "Киев Оперативный".

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