В Киеве столкнулись 7 авто: видео ДТП
В Киеве произошло ДТП 29 апреля с участием сразу 7 автомобилей. Аварию сняли на видео на бульваре Дружбы Народов.
"ДТП-паровозик за участю відразу 7 автомобілів сталася на бульварі Дружби Народів.
Досить часто в цьому місці відбуваються подібні аварії. Чому?" – повідомили у фейсбук-спільноті "Киев Оперативный".
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Дивіться відео ДТП з сімома авто в Києві:
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