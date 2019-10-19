В Киеве столкнулись два такси Uklon с пассажирами: есть пострадавшие

В Киеве на улице Вадима Гетьмана ночью 19 октября столкнулись два такси марки Uklon – Skoda Octavia и Mazda 3 – с пассажирами. В результате аварии пострадали два человека.

Детали происшествия устанавливают правоохранители, передает "Информатор".

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Во время движения водитель Skoda попытался резко перестроиться в соседний ряд, однако врезался в Mazda, из-за чего она выехала на встречную полосу и въехала в столб.

Два такси столкнулись в Киеве / фото "Информатор"

В результате ДТП пострадали водитель Skoda и пассажир Mazda, их госпитализировали в больницу.

Смотрите видео с места аварии автомобилей такси: