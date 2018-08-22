В Киеве сторонняя фирма эвакуирует машины за огромным тарифом

С февраля 2018 года в Киеве за неправильно припаркованные автомобили деньги за эвакуацию идут небольшой фирме из Мариуполя ООО "Вейп-Естейр". Она выставляет счета за эвакуацию, которые минимум в два с половиной раза выше рыночных и даже за утвержденные государством. Компания не выигрывала ни одного конкурса и даже не имеет собственных эвакуаторов.

Об этом говорится в расследовании Александра Курбатова для программы "Наши деньги с Денисом Бигусом", пишет Bihus.info.

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Еще в 2017 году получателем средств за принудительную эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей было ГП МВД "Информ-Ресурс". Стоимость услуги была согласована совместным приказом Министерства Внутренних дел, Министерства экономического развития и торговли и Министерства финансов Украины.

Никаких изменений в приказе с того времени не было, но в 2018 году водители-нарушители получают счета по значительно более высоким ценам – 1500 грн даже за мотоцикл или легковую машину. Деньги теперь идут не государству, а частной фирме ООО "Вейп-Естейр".



Счета за эвакуацию

Эта компания создана год назад, в августе 2017 года, для неспециализированной оптовой торговли. Через полгода, в феврале 2018 года, она получила монополию на рынке принудительной эвакуации в Киеве без всякого конкурса. Как это произошло в центральном офисе ГП МВД "Информ-Ресурсы" не знают.

"Вейп Естейр", честно говоря, не могу сказать, потому что договор подписывался нашим киевским филиалом," – заявил Сергей Павленко, начальник юридического отдела ГП МВД "Информ-Ресурсы".

В киевском филиале ДП говорят, что это временное соглашение и за обьяснениями советуют обратиться в центральный офис ГП МВД "Информ-Ресурсы". В обоих офисах не могут сказать, есть ли у мариупольской фирмы собственные эвакуаторы. Тем временем, как зафиксировали журналисты телепрограммы "Наши деньги", на самом деле услуги эвакуации предоставляет другая компания – ООО "Экспресс-Т". Именно она работала и год назад, когда за услугу платили согласно утвержденных МВД тарифов, а получателем средств был ГП МВД "Информ-Ресурсы".



Эвакуация авто

То есть ООО "Вейп-Естейр" – это классическая прокладка, которая не предоставляет никаких услуг, а лишь собирает деньги по тарифам, которые превышают в несколько раз и утвержденные МВД, и рыночные.



Цены за эвакуацию авто

Интересно, что в феврале 2018 ООО "Вейп-Естейр" получила не только монополию, но и новую владелицу. Эта женщина искала работу продавцом-консультантом на 9000 гривен, но, по документам, смогла внести 100 000 гривен в уставный капитал своей новой компании.

Другого представителя ООО "Вейп-Естейр" журналисты разыскали... просто на территории киевского офиса ГП "Информ-Ресурсы". Там он решал, кто имеет право входить на территорию, а кто нет.



Представитель ООО "Вейп-Естейр"

В ГП МВД "Информ-Ресурсы" говорят, что такая ситуация возникла из-за отсутствия желающих работать на рынке принудительной эвакуации. Вот только конкурсы от ГП "Информ-ресурсы" особые. Предприятие избегает объявлений в сети, где их могут увидеть случайные конкуренты. Поэтому предложений и конкуренции нет, а есть прокладка из Мариуполя и возможность собирать бешеные деньги со столичных автомобилистов на подставную компанию.

Полный выпуск программы "Наши деньги с Денисом Бігусом" смотрите здесь.