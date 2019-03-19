В Киеве судью облили зеленкой

В Киеве неизвестные облили зеленкой судью хозяйственного суда Харьковской области Виталия Усатого. Нападение произошло 19 марта возле Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Судья Усатый как раз планировал принять участие в процедуре квалификационного оценивания, сообщили в Высшей квалификационной комиссии судей.

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В комиссии осудили этот поступок и заявили, что продолжают осуществлять все процедуры в рамках проведения судебной реформы.

Усатого облили зеленкой, когда он вышел из автомобиля. Мужчина рассказал правоохранителям, что к нему подошел неизвестный в капюшоне, брызнул зеленкой и убежал.

Судья утверждает, что в последнее время он ни с кем не конфликтовал.

Сейчас полицейские просматривают записи с камер видеонаблюдения и разыскивают злоумышленника.



Фото с места нападения на судью Усатого

Что такое Высшая квалификационная комиссия судей Украины?Постоянно действующий орган в системе судоустройства Украины. Он является ответственным за формирование судейского корпуса, перевод судей, обеспечение их надлежащего квалификационного уровня.

Что известно про судью Виталия Усатого?Председатель Хозяйственного суда Харьковской области, специализируется на банкротстве. В 2017 году харьковчане пикетировали здание этого суда, выступая против банкротства футбольного клуба "Металлист". Это дело рассматривал именно Усатый, который неоднократно откладывал слушания. По данным СМИ, такое затягивание позволяло владельцу клуба, олигарху-беглецу Сергею Курченко получать дополнительные доходы от сдачи в аренду спортивных комплексов и оттягивать возмещение долга перед "Харьковоблэнерго".



В 2011 году Высший совет юстиции установил нарушения со стороны судьи Усатого при рассмотрении другого дела о банкротстве, но решил не увольнять судью.



Действующий министр внутренних дел Арсен Аваков подарил Усатому наградное оружие – пистолет Макарова.