В Киеве супружеская пара избила и ограбила таксиста: фото, видео

Супружеская пара из Днепропетровской области совершила разбойное нападение на водителя такси. Злоумышленники похитили около 3 тысяч гривен и мобильный телефон.

Неизвестные напали и избили водителя такси на улице Синеозерной в Киеве, сообщает пресс-служба полиции.

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По данным полиции, таксист приехал на вызов к супругам. Девушка попросила поставить два пакета в багажное отделение. И в этот момент водитель почувствовал, как его ударили по голове и он потерял сознание.

Когда таксист пришел в себя, увидел, что из авто исчезли деньги, телефон, банковская карта и документы. Правоохранители после осмотра места преступления нашли деревянную палку, которой злоумышленники нанесли удар мужчине.



Супружеская пара, ограбившая таксиста / Фото: Нацполиция

Преступниками оказались супруги из Днепропетровской области, которые приехали в Киев на заработки.

31-летнему мужчине и 19-летней жене правоохранители объявили подозрение по статье "разбой". Им грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Полиция задержала супружескую пару, которая ограбила таксиста – смотрите видео: