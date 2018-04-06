00:46
7 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
4°C
11°C 4°C
  • воскресенье
    14°C 2°C
  • понедельник
    16°C 4°C
  • вторник
    16°C 7°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ИВАН БУБЕНЧИК ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Искалеченная логика России. Скрипаль и смерть двух морских свинок
Вєсті Кремля
23:16, 6 апреля
Вести.UA. Неделя моды на телеканале
Вєсті.UA
21:43, 6 апреля
Резиденции послов, гольф-клубы для дипломатов: кто стоит за хищением столичной земли
ЦРУ
09:45, 6 апреля
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Кружки и секции: как выглядел детский досуг
Згадати все
23:41, 5 апреля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Киева
ИВАН БУБЕНЧИК ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Киеве супружеская пара воровала плитку с скульптуры: опубликовано видео

103 Читати новину українською
В Киеве супружеская пара воровала плитку с скульптуры: опубликовано видео
В Киеве супружеская пара воровала плитку с скульптуры: опубликовано видео / Фото пресс-службы полиции

На Почтовой площади двое злоумышленников украли плитку со скульптурной композиции. Убежать им помешали правоохранители, которые остановили их сразу после совершения преступления.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Читайте также: Аэропорт "Борисполь" снесет один из терминалов

6 апреля около 3:40 патрульные полицейские заметили лиц, которые снимали бронзовую плитку возле фонтана. Правоохранители сразу подошли к ним и увидели, что правонарушители уже открутили несколько фрагментов из цветного металла,
– говорится в сообщении полиции.

В полиции рассказали, что с помощью заранее заготовленных инструментов злоумышленники оторвали девять металлических плиток со скульптуры. Украденные вещи они складывали в сумку и, как позже признались, планировали их продать.

"Правоохранители выяснили: задержанные – это гражданские супруги. 24-летняя женщина и 33-летний мужчина уже были осуждены за преступления, связанные с наркотиками и освободились из мест лишения свободы", – отмечают в полиции.

По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Сейчас готовятся материалы на объявление сообщения о подозрении в совершении преступления и избрание задержанным меры пресечения,
– говорят в полции.

Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.

Смотрите видео, как супружеская пара плиту воровала на Почтовой площади в Киеве

Теги: Полиция Новости Киева
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 6 апреля
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук