В Киеве супружеская пара воровала плитку с скульптуры: опубликовано видео

На Почтовой площади двое злоумышленников украли плитку со скульптурной композиции. Убежать им помешали правоохранители, которые остановили их сразу после совершения преступления.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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6 апреля около 3:40 патрульные полицейские заметили лиц, которые снимали бронзовую плитку возле фонтана. Правоохранители сразу подошли к ним и увидели, что правонарушители уже открутили несколько фрагментов из цветного металла,

– говорится в сообщении полиции.

В полиции рассказали, что с помощью заранее заготовленных инструментов злоумышленники оторвали девять металлических плиток со скульптуры. Украденные вещи они складывали в сумку и, как позже признались, планировали их продать.

"Правоохранители выяснили: задержанные – это гражданские супруги. 24-летняя женщина и 33-летний мужчина уже были осуждены за преступления, связанные с наркотиками и освободились из мест лишения свободы", – отмечают в полиции.

По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Сейчас готовятся материалы на объявление сообщения о подозрении в совершении преступления и избрание задержанным меры пресечения,

– говорят в полции.

Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.

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