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В Киеве табор ромов захватил городской парк: фото с места событий

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В Киеве табор ромов захватил городской парк
В Киеве табор ромов захватил городской парк / Facebook

В среду, 6 июня, в национальном природном парке "Голосеевский" обосновался табор ромов. На его территории они соорудили землянки, уничтожили растения и загадили парк отходами.

Об этом сообщил работник этого парка Александр Соколенко в Facebook.

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По его словам, посторонние фактически захватили часть 122-го лесного квартала.

Табір ромів захопив парк в Києві

Табор цыган захватил Голосеевский парк в Киеве

Он рассказал, что ромы напали на работников службы государственной охраны ПЗФ и активистов, которые попытались попасть на самозанятую территорию, и забросали их камнями, кирпичами и другими предметами.

В лесу обустроены кустарные квартиры, землянки, печи. Работников лесопарка на захваченную территорию цыгане не допускают, при этом самовольно валят лес, преимущественно дубы, и используют их как дрова для обогрева и приготовления пищи,
– говорится в сообщении.

Табір ромів в парку

Ромы самовольно валят лес и используют деревья как дрова

Александр Соколенко заявил, что руководство парка обращалось к полиции, дважды звонили по номеру "102", но остались без поддержки.

В то время, пока полиция не обращает внимания на проблему, цыганский городок разрастается как грибы после дождя,
– добавил он.

Напомним, что 21 апреля в Киеве на Лысой горе члены "С14" разобрали и сожгли табор цыган, которые не отреагировали на требование радикальных националистов покинуть этот лагерь.

Теги: Новости Украины Новости Киева Ромы
Источник: 24 Канал
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