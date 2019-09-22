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      В Киеве такси Uber врезалось в столб и перевернулась на крышу: пассажир – в тяжелом состоянии

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      На Академика Заблотного в Киеве перевернулось такси Uber: в салоне машины был пассажир
      На Академика Заблотного в Киеве перевернулось такси Uber: в салоне машины был пассажир

      В Голосеевском районе Киева на улице Академика Заболотного машина такси Uber, вылетев на обочину, врезалась в столб и перевернулась на крышу. В результате от автомобиля почти ничего не осталось.

      Как сообщает "Эспрессо", такси Nissan Sunny ехало по улице Академика Заболотного в направлении Столичного шоссе. Причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением.

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      В момент ДТП в салоне машины, кроме водителя, находился еще и пассажир. Оба госпитализированы в тяжелом состоянии.

      Чтобы достать людей из разбитого автомобиля, понадобилась помощь чрезвычайников. Также на месте работали полиция и медики.

      Похожее ДТП с участием еще одной известной службы такси Uklon произошло неподалеку Гостомеля Киевской области в середине августа, правда оно имело смертельный исход. Здесь также водитель такси потерял контроль над машиной, и в итоге ее вынесло в кювет. Пассажирка автомобиля погибла на месте.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Uber Транспорт Аварии и ДТП Новости Киева
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