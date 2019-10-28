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      В Киеве таксист помог задержать насильника несовершеннолетней девушки

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      В Киеве молодой человек на улице пытался изнасиловать несовершеннолетнюю
      В Киеве молодой человек на улице пытался изнасиловать несовершеннолетнюю / kyiv.npu.gov.ua

      На проспекте Академика Глушкова таксист пришел на помощь, услышав крики девушки. Молодой человек начал приставать к работнице кафе, выманил ее на улицу и свалил с ног.

      16-летняя девушка сама обратилась в полицию, рассказав о том, как над ней пытались совершить насилие. Как рассказали в полиции Киева, молодой человек обманом выманил девушку на улицу из кафе, в котором она работает.

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      Доверчивая девушка вышла за незнакомцем, чтобы показать дорогу к строительной площадке. Там злоумышленник набросился на нее, повалил на землю и начал насиловать. На крики девушки о помощи сразу же прибежал таксист. Он схватил преступника и держал до приезда полиции.

      Оказалось, что насильник уже судимый за грабеж. Против него возбудили уголовное дело.

      blog_ava
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      Теги: Дети и несовершеннолетние Новости Киева Криминал Криминальные новости
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