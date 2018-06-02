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В Киеве "титушки" заблокировали торговый центр: подробности инцидента

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"Титушки" заблокировали входы и выходы в столичном ТЦ "Магелан" / Фото из соцсетей

1 июня работу киевского ТРЦ "Магелан" заблокировали неизвестные в масках. Адвокат компании Дмитрий Лошаков заявил, что ТРЦ пытается захватить "Сбербанк России".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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1 июня около 21:00 в Киеве неизвестные люди в балаклавах с предметами, похожими на оружие, пытались ворваться в ТРЦ "Магелан". Как стало известно от сотрудников полиции "титушек" наняли представители "Сбербанка России",
– говорится в сообщении.

Адвокат заявляет, что "Сбербанк России" незаконным образом оформил право владения на часть торговых помещений в ТРЦ "Магелан".

"Сейчас входы в "Магелан" заблокированы автомобилями, "титушки" "Сбербанка России" угрожают посетителям и сотрудникам арендаторов ТРЦ. Размещенный в торговом центре гипермаркет "Ашан" сегодня не открывали. Полиция не предпринимает никаких мер", – добавил Лошаков.

По словам адвоката, "титушки" ходят к арендаторам и требуют перезаключить договоры с ними. В противном случае они угрожают разбить оборудование и имущество арендаторов.

Он также сообщил, что полиция не реагирует, потому что, по их словам, общественный порядок не нарушен.

Отметим, что входы и выходы в ТРЦ "Магелан" заблокированы автомобилями.

 

Теги: Полиция Титушки Новости Киева
Источник: 24 канал
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