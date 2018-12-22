В Киеве тонны цитрусовых стали жилищами фантастических героев: фото, видео

В Киеве на Певческом поле по случаю новогодних праздников из апельсинов и лимонов создали настоящие замки, крепости и башни.

Как пишет ресурс "Информатор" , в частности, здесь можно увидеть цитрусовый домик Гарри Поттера, лимонную башню Рапунцель, апельсиновое помещения Робин Гуда, замок тамплиеров, имение графа Дракулы и замок Аладдина.

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Лимонно- апельсиновые замки и крепости появились в Киеве: смотрите видео

Высота аппетитных домов и арок достигает 3-5 метров, а все фрукты прикрепили к каркасам небольшими пластиковыми стяжками. Правда, в некоторых зданиях уже не хватает отдельных апельсинов – видимо, кто-то слишком хотел попробовать на вкус новогодние домики или усомнился в том, действительно ли все фрукты в стенах являются подлинными,

– отмечают журналисты.



В Киеве на Певческом поле появилось сказочное лимонно-апельсиновое царство

Добавим, что вышеуказанную экспозицию можно посетить до 7 января. Располагается она по адресу: улица Лаврская, 33. Однако вход на территорию парка является платным. Стоимость билета для детей составляет 75 гривен, а для взрослых –​ 100 гривен, зато дети до 7 лет и участники боевых действий проходят бесплатно.