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      В Киеве тонны цитрусовых стали жилищами фантастических героев: фото, видео

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      В Киеве на Певческом поле по случаю новогодних праздников из апельсинов и лимонов создали настоящие замки, крепости и башни.

      Как пишет ресурс "Информатор", в частности, здесь можно увидеть цитрусовый домик Гарри Поттера, лимонную башню Рапунцель, апельсиновое помещения Робин Гуда, замок тамплиеров, имение графа Дракулы и замок Аладдина.

      Читайте также: Новогоднюю елку в Киеве признали самой красивой в Европе

      Лимонно- апельсиновые замки и крепости появились в Киеве: смотрите видео 

      Высота аппетитных домов и арок достигает 3-5 метров, а все фрукты прикрепили к каркасам небольшими пластиковыми стяжками. Правда, в некоторых зданиях уже не хватает отдельных апельсинов – видимо, кто-то слишком хотел попробовать на вкус новогодние домики или усомнился в том, действительно ли все фрукты в стенах являются подлинными,
      – отмечают журналисты.

      Киев, Певческое поле апельсины, лимоны, башни, крепости, экспозиция
      В Киеве на Певческом поле появилось сказочное лимонно-апельсиновое царство 

      Добавим, что вышеуказанную экспозицию можно посетить до 7 января. Располагается она по адресу: улица Лаврская, 33. Однако вход на территорию парка является платным. Стоимость билета для детей составляет 75 гривен, а для взрослых –​ 100 гривен, зато дети до 7 лет и участники боевых действий проходят бесплатно.

      Напомним, ночь с 31 декабря на 1 января в Киеве можно отпраздновать на территории Национального экспоцентра Украины, где будет действовать "Зимняя страна на ВДНХ" . Организаторы, в частности, обещают насыщенную и яркую программу мероприятий. 

      Теги: Новости Украины LifeStyle Фотоновости Новогодние праздники Новости Киева Новости культуры
      Источник: 24 Канал
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