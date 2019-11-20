В Киеве Toyota влетела в маршрутку: 2 погибших, много раненых – фото, видео

В Киеве в ночь на 20 ноября произошла жуткая ДТП: внедорожник Toyota на скорости влетел в маршрутку. От сильного столкновения на месте погибли 2 молодых мужчин, еще 8 человек получили ранения.

Авария случилась на улице Зодчих около полуночи, сообщает Киев Оперативный в фейсбуке.

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Предварительно, Mercedes ехал в сторону проспекта Леся Курбаса, а Toyota в противоположном направлении. В какой-то момент иномарка вылетела на полосу встречного движения и столкнулась с маршруткой. От мощного удара внедорожник выбросило на обочину.

Водитель Toyota Rav4 на литовской регистрации на высокой скорости вылетел на встречную полосу в маршрутный автобус Mercedes. Водитель и пассажир Toyota погибли на месте, еще 8 человек срочно госпитализированы,

– пишет основатель dtp.kiev.ua Влад Антонов.

На момент аварии в Toyota было пятеро человек. Водитель от удара погиб мгновенно, пассажира пытались спасти медики, но он впоследствии также скончался. Молодым людям было 20-25 лет.



Смертельное ДТП в Киеве / фото Киев Оперативный

Других трех пассажиров с серьезными травмами госпитализировали в больницу. Остальные пострадавшие – пассажиры маршрутки. Однако, их травмы несерьезные.



В жесткой аварии в Киеве погибли молодые люди / фото Киев Оперативный

На месте ДТП работали несколько нарядов патрульных и около 10 бригад скорой помощи.



Жуткое ДТП в Киеве на улице Зодчих