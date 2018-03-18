В Киеве трамвай протаранил грузовик и сошел с рельсов: фото с места ДТП

В воскресенье, 18 марта, в Дарницком районе Киева на перекрестке Харьковского шоссе и Тростянецкой случилось дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая и грузовика.

Об этом сообщает "Еспресо".

Как рассказал водитель трамвая, только начал движение на зеленый сигнал светофора, как случилось столкновение с грузовиком. Водитель последнего двигался по Харьковскому шоссе в направлении Харьковской площади и пытался проскочить перед трамваем.

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От удара грузовик опрокинулся на бок, от него на 15 метров отлетел топливный бак. К счастью, скорость трамвая была небольшой, что и спасло от серьезных травм пассажиров общественного транспорта. К слову, в салоне трамвая находились около 30 человек.

Отмечается, что от удара трамвай сошел с рельсов, в результате чего движение трамваев заблокировано в обоих направлениях на несколько часов.

На место ДТП прибыло несколько карет скорой медицинской помощи. Медики оказали пострадавшим помощь на месте, от госпитализации те отказались. Отказался от госпитализации и водитель опрокинутого грузовика. Также не пострадал водитель разбитого трамвая.

На место аварии отправились чрезвычайники, чтобы смыть горюче-смазочные материалы с проезжей части.