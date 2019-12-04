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      В Киеве трамвай сошел с рельс и врезался в дерево: подробности, фото

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      Трамвай сошел с рельс в Киеве / dtp.kiev.ua

      Инцидент произошел вечером 3 декабря на улице Дегтяревской, что в столице. В аварию попал трамвай, курсирующий по маршруту №14.

      Неподалеку от места событий расположена станция метро Берестейская. Об аварии сообщают в фейсбук-сообществе dtp.kiev.ua.

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      Причиной инцидента могла стать непогода, поскольку в Киеве уже два дня подряд падает снег. К счастью, обошлось без пострадавших.


      Трамвай №14 на Дегтяревской врезался в дерево / фото dtp.kiev.ua


      Из-за инцидента движение трамваев на этом участке дороги был полностью заблокирован/ фото dtp.kiev.ua


      Трамвай №14 в Киеве сошел с рельсов/ фото dtp.kiev.ua


      Авария произошла вечером 3 декабря, вероятно, из-за непогоды  фото dtp.kiev.ua

      Впрочем, из-за аварии движение трамваев от станций метро "Контрактовая площадь" и "Лукьяновка" в сторону станции "Берестейская" был полностью заблокирован.

      На Дегтяревской в ​​Киеве трамвай врезался в дерево

      В сети пользователи пишут, что это уже не первый подобный случай на этом участке дороги и добавляют – там могут быть какие-то проблемы с колеей. Другая часть людей радуется, что обошлось без пострадавших и шутит: "наверное, трамвай не переодел колеса на зимний вариант".



      Что пишут в соцсетях

      Как водителям ездить в гололед: советы

      Езда при гололеде зимой – одно из самых рискованных упражнений, которые приходится делать водителю. Чтобы уберечь себя и пассажиров, водителям следует придерживаться таких простых правил:

      • Все нужно делать плавно: поворачивать руль, нажимать и отпускать педали.
      • Во время поездки максимально сконцентрируйтесь, не включать в салоне музыку, попросите пассажиров помолчать.
      • Скорость движения должна быть низкой.
      • При приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума.
      • Каждое торможение желательно предусмотреть заранее, также держите увеличенную дистанцию ​​до других авто.
      • Повороты во время гололеда стоит проходить по очень большому радиусу.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Непогода в Украине Погода Снег в Украине Аварии и ДТП Новости Киева
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