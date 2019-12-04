В Киеве трамвай сошел с рельс и врезался в дерево: подробности, фото

Инцидент произошел вечером 3 декабря на улице Дегтяревской, что в столице. В аварию попал трамвай, курсирующий по маршруту №14.

Неподалеку от места событий расположена станция метро Берестейская. Об аварии сообщают в фейсбук-сообществе dtp.kiev.ua.

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Причиной инцидента могла стать непогода, поскольку в Киеве уже два дня подряд падает снег. К счастью, обошлось без пострадавших.



Трамвай №14 на Дегтяревской врезался в дерево / фото dtp.kiev.ua



Из-за инцидента движение трамваев на этом участке дороги был полностью заблокирован/ фото dtp.kiev.ua



Трамвай №14 в Киеве сошел с рельсов/ фото dtp.kiev.ua



Авария произошла вечером 3 декабря, вероятно, из-за непогоды фото dtp.kiev.ua

Впрочем, из-за аварии движение трамваев от станций метро "Контрактовая площадь" и "Лукьяновка" в сторону станции "Берестейская" был полностью заблокирован.

На Дегтяревской в ​​Киеве трамвай врезался в дерево

В сети пользователи пишут, что это уже не первый подобный случай на этом участке дороги и добавляют – там могут быть какие-то проблемы с колеей. Другая часть людей радуется, что обошлось без пострадавших и шутит: "наверное, трамвай не переодел колеса на зимний вариант".





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