В Киеве трамвай сошел с рельс и врезался в дерево: подробности, фото
Инцидент произошел вечером 3 декабря на улице Дегтяревской, что в столице. В аварию попал трамвай, курсирующий по маршруту №14.
Неподалеку от места событий расположена станция метро Берестейская. Об аварии сообщают в фейсбук-сообществе dtp.kiev.ua.
Внимание: Снегопады сковали Украины: на дорогах – длинные пробки, ДТП и застрявшие авто
Причиной инцидента могла стать непогода, поскольку в Киеве уже два дня подряд падает снег. К счастью, обошлось без пострадавших.
Трамвай №14 на Дегтяревской врезался в дерево / фото dtp.kiev.ua
Из-за инцидента движение трамваев на этом участке дороги был полностью заблокирован/ фото dtp.kiev.ua
Трамвай №14 в Киеве сошел с рельсов/ фото dtp.kiev.ua
Авария произошла вечером 3 декабря, вероятно, из-за непогоды фото dtp.kiev.ua
Впрочем, из-за аварии движение трамваев от станций метро "Контрактовая площадь" и "Лукьяновка" в сторону станции "Берестейская" был полностью заблокирован.
На Дегтяревской в Киеве трамвай врезался в дерево
В сети пользователи пишут, что это уже не первый подобный случай на этом участке дороги и добавляют – там могут быть какие-то проблемы с колеей. Другая часть людей радуется, что обошлось без пострадавших и шутит: "наверное, трамвай не переодел колеса на зимний вариант".
Что пишут в соцсетях
Как водителям ездить в гололед: советы
Езда при гололеде зимой – одно из самых рискованных упражнений, которые приходится делать водителю. Чтобы уберечь себя и пассажиров, водителям следует придерживаться таких простых правил:
- Все нужно делать плавно: поворачивать руль, нажимать и отпускать педали.
- Во время поездки максимально сконцентрируйтесь, не включать в салоне музыку, попросите пассажиров помолчать.
- Скорость движения должна быть низкой.
- При приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума.
- Каждое торможение желательно предусмотреть заранее, также держите увеличенную дистанцию до других авто.
- Повороты во время гололеда стоит проходить по очень большому радиусу.