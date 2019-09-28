В Киеве тренер по мини-футболу развращал детей: фото

Правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в развращении детей в 2015 году. Он работал тренером по мини-футболу.

В течение 4-х лет подозреваемый скрывался, сообщили в полиции. Тренер менял имена и фамилии, проживал по разным адресам в столице и на территории Киевской области.

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Полицейские установили, что злоумышленник работал тренером в футбольной секции в общеобразовательной столичной школе.

В декабре 2015 года тренер вместе со своей командой учеников поехал на соревнования во Львов. По словам пострадавшего мальчика, мужчина в гостиничном номере развращал его, обнажая свои половые органы. Свидетелем этого события стал еще один подросток, находившийся в комнате.

Суд избрал вероятному педофилу меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 150 тысяч гривен.

Его подозревают в развращении несовершеннолетних, мужчине грозит заключение до 3-х лет.

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