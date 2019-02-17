В Киеве троллейбус частично провалился под асфальт: фото и видео
В Киеве на улице Чернобыльской 16 февраля под троллейбусом №39 провалился асфальт. В дороге образовалась большая дыра, в которую попало колесо троллейбуса.
На место инцидента выехали дорожные службы, сообщили в Facebook-сообществе dtp.kiev.ua.
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"Ад в Киеве: на улице Чернобыльской большой желтый "тралик" провалился в дорожную яму. Асфальт буквально разверзся под общественным транспортом", – сообщили авторы сообщения.
где еще транспорт проваливался под асфальт:
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10 фев 2018В Киеве хлебовоз провалился под асфальт: фото
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18 апр 2018В Киеве под асфальт провалился мусоровоз: фото
Источник: 24 канал
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