09:23
17 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин живым из политики не уйдет. Террористическая карьера Путина
      Вєсті Кремля
      19:26, 16 февраля
      Вести.UA. Жир: Порошенко в опасности. Любовные послания политиков
      Вєсті.UA
      17:59, 16 февраля
      Незаконные застройки: как на землях МВД вырастают жилые кварталы
      ЦРУ
      09:00, 15 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Природа и люди
      Згадати все
      23:00, 15 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      В Киеве троллейбус частично провалился под асфальт: фото и видео

      27 Читати новину українською
      В Киеве троллейбус частично провалился под асфальт
      В Киеве троллейбус частично провалился под асфальт / Facebook-сообщество dtp.kiev.ua

      В Киеве на улице Чернобыльской 16 февраля под троллейбусом №39 провалился асфальт. В дороге образовалась большая дыра, в которую попало колесо троллейбуса.

      На место инцидента выехали дорожные службы, сообщили в Facebook-сообществе dtp.kiev.ua.

      Читайте также: Танкодроми замість доріг: чому асфальт сходить зі снігом і де зникають гроші виділені на ремонт?

      "Ад в Киеве: на улице Чернобыльской большой желтый "тралик" провалился в дорожную яму. Асфальт буквально разверзся под общественным транспортом", – сообщили авторы сообщения.

       

      Видео как в Киеве на улице чернобыльской троллейбус извлекали из дорожной ямы

      Опубліковано dtp.kiev.ua Субота, 16 лютого 2019 р.
      где еще транспорт проваливался под асфальт:
      •  
      blog_ava
      Прогноз погоды на 17 февраля: солнце будет греть, а ветер – снимать шляпы
      сегодня
      192
      Теги: Новости Украины Новости Киева Аварии и ДТП Чрезвычайное происшествие Транспорт Авто Дороги
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Письмо из Луганска: война научила ценить моменты "здесь и сейчас"
      сегодня , 08:59 Письмо из Луганска: война научила ценить моменты "здесь и сейчас"
      Ольга Черненко 69
      Нове життя для витинанок: українські прикраси підкорюють світ
      16 февраля , 22:03 Нове життя для витинанок: українські прикраси підкорюють світ
      Ukrainer 2215
      Беларусь и демократия – разные полюса
      16 февраля , 19:00 Беларусь и демократия – разные полюса
      Олександр Гаврутенко 751
      Бої за Широкине: "Село буквально зносили, ворог безуспішно намагався нас вибити"
      16 февраля , 16:00 Бої за Широкине: "Село буквально зносили, ворог безуспішно намагався нас вибити"
      Повернись живим 1529
      Курс України на вступ до ЄС та НАТО: чи має це політичну вагу і чому Росія відчула себе ошуканою
      16 февраля , 14:00 Курс України на вступ до ЄС та НАТО: чи має це політичну вагу і чому Росія відчула себе ошуканою
      Віталій Дейнега 294
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Курс валют на 25 июля: валюта дешевеет
       25 июля 2017 , 08:30
      История Голодомора: почему уничтожали украинцев
       24 ноября 2018 , 10:02
      Депутаты хотят ввести техосмотр вместе с легализацией "евроблях"
       5 сентября 2018 , 10:09
      Двое украинцев вошли в список лучших игроков чемпионата Казахстана
       1 декабря 2018 , 09:34
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук