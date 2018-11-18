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      В Киеве троллейбус на смерть сбил мужчину: жуткие фото

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      В Киеве троллейбус насмерть сбил мужчину
      В Киеве троллейбус насмерть сбил мужчину / Информатор

      В воскресенье, 18 ноября, на остановке "Березняки" троллейбус переехал мужчину. По словам очевидцев, мужчина скончался на месте от полученных травм.

      Погибший работал водителем транспорта аварийной службы, говорится на сайте "Информатор".

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      Вероятно, что мужчина остановился для того, чтобы починить свой автомобиль. Именно в это время на него наехал троллейбус.

      Смертельна аварія в Києві

      Смертельная авария в Киеве

      Как рассказали коллеги погибшего, ему было 43 года. Мужчина получил тяжелые повреждения лица и туловища. Предполагается, что причиной трагедии могла стать неисправная пневмосистема троллейбуса, из-за которой водитель общественного транспорта не справился с управлением.

      В Києві тролейбус насмерть збив людину

      В Киеве троллейбус насмерть сбил человека

      Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Точную причину трагедии установит полиция.

      К слову, 17 ноября в Святошинском районе Киева на проспекте Победы произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Автомобиль ехал на такой скорости, что машина сначала снесла опору дорожного знака и едва не врезалась в подземный переход.

      Теги: Новости Киева Новости Украины Жертвы Аварии и ДТП Транспорт
      Источник: 24 канал
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