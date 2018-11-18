В Киеве троллейбус на смерть сбил мужчину: жуткие фото

В воскресенье, 18 ноября, на остановке "Березняки" троллейбус переехал мужчину. По словам очевидцев, мужчина скончался на месте от полученных травм.

Погибший работал водителем транспорта аварийной службы, говорится на сайте "Информатор".

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Вероятно, что мужчина остановился для того, чтобы починить свой автомобиль. Именно в это время на него наехал троллейбус.

Смертельная авария в Киеве

Как рассказали коллеги погибшего, ему было 43 года. Мужчина получил тяжелые повреждения лица и туловища. Предполагается, что причиной трагедии могла стать неисправная пневмосистема троллейбуса, из-за которой водитель общественного транспорта не справился с управлением.

В Киеве троллейбус насмерть сбил человека

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Точную причину трагедии установит полиция.

К слову, 17 ноября в Святошинском районе Киева на проспекте Победы произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Автомобиль ехал на такой скорости, что машина сначала снесла опору дорожного знака и едва не врезалась в подземный переход.