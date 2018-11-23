В Киеве троллейбус с пассажирами слетел с дороги и едва не упал с обрыва: фото

22 ноября во Шевченковском районе Киева троллейбус с пассажирами вылетел с дороги, пересек тротуар и врезался в дерево. Если бы троллейбус не остановило препятствие, он упал бы с обрыва.

Инцидент произошел на улице Черновола в направлении движения к Воздухофлотскому путепроводу, говорится в сюжете ТСН.

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Троллейбус вылетел с дороги, пересек тротуар, чудом не задев ситилайт, что стоял в нескольких метрах, и врезался в дерево. На момент аварии на тротуаре никого из пешеходов не было.



В Киеве троллейбус вылетел с дороги

Подозревается, что у троллейбуса отказали тормоза.

Добавим, что если бы дерево не остановило транспорт, он мог бы упасть с обрыва высотой пять-шесть метров.



Троллейбус врезался в дерево

Водитель и пассажиры не пострадали. Причины ДТП устанавливаются.

Напомним, 22 ноября в городе Пятихатки, что в Днепропетровской области, пьяный водитель сбил женщину на 8 месяце беременности вместе с ребенком в коляске. 31-летнюю женщину госпитализировали в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой. Двухлетний ребенок, который в момент аварии был в коляске, значительных травм не получил.