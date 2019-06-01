18:15
1 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Медведев думает только о вине. Россия победила время
      Вєсті Кремля
      17:35, сегодня
      Вести.UA: Жертвенность Авакова. Провальный рецепт Гройсмана
      Вєсті.UA
      19:54, 31 мая
      Деньги дороже экологии: какие коррупционные схемы годами работают в Минприроды
      ЦРУ
      09:00, 31 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности
      Згадати все
      23:56, 31 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      В Киеве тысячи людей проехались по городу на велосипедах: яркие фото

      28 Читати новину українською
      В Киеве прошел велодень, участие приняли 5000 человек
      В Киеве прошел велодень, участие приняли 5000 человек / Киевский городской совет

      В столице прошел велодень, посвященный борьбе за безопасность движения на дорогах. По улицам города проехались более 5 тысяч велосипедистов, присоединился к ним и городской голова.

      Велосипедисты стартовали с Софийской площади, затем колонна двинулась по улицам столицы в направлении парка "Муромец", сообщает корреспондент 24 канала.

      Читайте также: Активисты в Киеве устроили марш в поддержку пленников Кремля: фото и видео

      Участники таким образом привлекали внимание к необходимости усиления контроля за скоростью движения автотранспорта на дорогах, чтобы предупредить ДТП с пострадавшими велосипедистам.

      Фото 24 канал

      В акции принял участие городской голова Виталий Кличко. Отметим, он появляется на велосипеде перед публикой не впервые. К примеру, именно так он приехал на инаугурацию президента.


      Велодень в Киеве/  Источник: kyivcity.gov.ua

      В акции приняли участие 5 тысяч человек/Источник: kyivcity.gov.ua

      Кличко подчеркнул, что велоинфраструктура столицы продолжает развиваться, но не так быстро.

      Мы создали специальный департамент, который разрабатывает и внедряет план развития велоинфраструктуры. Увеличивается количество маршрутов для велосипедистов. В прошлом году в Киеве появились пункты проката велосипедов. И их количество увеличивается,
      – сказал мэр.

      К киевлянам велосипедистам присоединились также посол Индии в Украине Партха Сатпатхи и представители посольства Индии. Из-за акции в центральной части Киева частично ограничили движение транспорта.


      Акция посвященная безопасности движения на дорогах/Источник: kyivcity.gov.ua

      blog_ava
      Оккупанты передали тело украинского военного, который пропал накануне
      сегодня
      1747
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Киева Виталий Кличко
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Корупціонери аплодують стоячи: що відбувається в Окружному адмінсуді
      29 мая , 00:01 Корупціонери аплодують стоячи: що відбувається в Окружному адмінсуді
      Роман Маселко 193
      Это будет почти революция, – Фесенко о новом парламенте, составе "Слуги народа" и Коломойском
      28 мая , 20:03 Это будет почти революция, – Фесенко о новом парламенте, составе "Слуги народа" и Коломойском
      Інна Жолобович 1179
      Саакашвили и гражданство: чего ждать от возвращения экстравагантного грузина
      28 мая , 18:33 Саакашвили и гражданство: чего ждать от возвращения экстравагантного грузина
      Євгенія Мазур 668
      Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      28 мая , 18:30 Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      Віталій Дейнега 251
      Саакашвили вернули украинское гражданство: реакция соцсетей
      28 мая , 17:59 Саакашвили вернули украинское гражданство: реакция соцсетей
      820
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук