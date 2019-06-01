В Киеве тысячи людей проехались по городу на велосипедах: яркие фото

В столице прошел велодень, посвященный борьбе за безопасность движения на дорогах. По улицам города проехались более 5 тысяч велосипедистов, присоединился к ним и городской голова.

Велосипедисты стартовали с Софийской площади, затем колонна двинулась по улицам столицы в направлении парка "Муромец", сообщает корреспондент 24 канала.

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Участники таким образом привлекали внимание к необходимости усиления контроля за скоростью движения автотранспорта на дорогах, чтобы предупредить ДТП с пострадавшими велосипедистам.

Фото 24 канал

В акции принял участие городской голова Виталий Кличко. Отметим, он появляется на велосипеде перед публикой не впервые. К примеру, именно так он приехал на инаугурацию президента.



Велодень в Киеве/ Источник: kyivcity.gov.ua

В акции приняли участие 5 тысяч человек/Источник: kyivcity.gov.ua

Кличко подчеркнул, что велоинфраструктура столицы продолжает развиваться, но не так быстро.

Мы создали специальный департамент, который разрабатывает и внедряет план развития велоинфраструктуры. Увеличивается количество маршрутов для велосипедистов. В прошлом году в Киеве появились пункты проката велосипедов. И их количество увеличивается,

– сказал мэр.

К киевлянам велосипедистам присоединились также посол Индии в Украине Партха Сатпатхи и представители посольства Индии. Из-за акции в центральной части Киева частично ограничили движение транспорта.



Акция посвященная безопасности движения на дорогах/Источник: kyivcity.gov.ua