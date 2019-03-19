В Киеве у маршрутки во время рейса отвалились двери: видео

В Киеве с одной из маршруток произошел досадный инцидент – во время рейса у транспортного средства отвалились двери. Водитель на остановке попытался их починить, однако, ему это не удалось.

Видео выложила в Facebook сообщество dtp.kiev.ua. Инцидент произошел с маршруткой №155 (метро "Почайна" – Кольцевая дорога).

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На видео заметно, что пассажиры не могли выйти из салона транспорта из-за сломанных дверей. Водитель пытался их прикрепить обратно, однако, в результате он выломал их и положил на землю.

Смотрите видео инцидента в киевской маршрутке:

К слову, такая ситуация в Киеве происходит не впервые. К примеру, в июне 2018 года двери маршрутки №529 отвалились на перекрестке Харьковского шоссе и улице Вербицкого. Однако пассажирам и водителю удалось самостоятельно устранить поломку.