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      В Киеве у озера возле открытой машины нашли труп женщины

      16 Читати новину українською
      В Киеве возле озера нашли труп женщины / npu.gov.ua

      Утром 19 декабря в Соломенском районе Киева прохожий увидел открытое авто возле водоема. Около него лежала женщина.

      В полиции Киева сообщают, что личность умершей уже установили. Это 39-летняя местная жительница.

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      Свидетели утверждают, что накануне женщина употребляла алкоголь. Тело умершей отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

      На ее теле признаков насильственной смерти не обнаружено. Предварительной информации о том, от чего могла умереть женщина, нет.


      В Киеве возле озера нашли труп женщины / фото: dtp.kiev

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Киева Криминал Криминальные новости Жертвы
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