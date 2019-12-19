В Киеве у озера возле открытой машины нашли труп женщины
Утром 19 декабря в Соломенском районе Киева прохожий увидел открытое авто возле водоема. Около него лежала женщина.
В полиции Киева сообщают, что личность умершей уже установили. Это 39-летняя местная жительница.
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Свидетели утверждают, что накануне женщина употребляла алкоголь. Тело умершей отправили на судебно-медицинскую экспертизу.
На ее теле признаков насильственной смерти не обнаружено. Предварительной информации о том, от чего могла умереть женщина, нет.
В Киеве возле озера нашли труп женщины / фото: dtp.kiev
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