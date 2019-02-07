В Киеве уберут рекламу с маршруток и в метро
Киевская городская власть в 2019 году планирует убрать всю рекламу с общественного транспорта.
Заберут ее с окон и дверей вагонов метро, с дверей входной группы, из мраморных фрагментов отделки станций и со станций-памятников, сообщает пресс-служба Киевгорадминистрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Валентина Мондриевского.
Читайте также: Экс-регионал хочет построить 100-метровый небоскреб в историческом центре Киева: фото
К станцим-памятникам местного значения относятся: "Вокзальная", "Университет", "Крещатик", "Днепр", "Золотые Ворота" и "Арсенальная".
Кроме того, чтобы исключить размещение наземной рекламы в хаотичном порядке, определены конкретные места-точки для их монтажа, запрещен ряд типов рекламных средств, которые порочили вид города, вроде перетяжек-транспарантов, холдеров, штендеров и тому подобное.
В 2018 году было демонтировано около 17 тысяч рекламных конструкций.