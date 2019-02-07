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      В Киеве уберут рекламу с маршруток и в метро

      8 Читати новину українською
      Реклама в киевском транспорте
      Реклама в киевском транспорте / informator.news

      Киевская городская власть в 2019 году планирует убрать всю рекламу с общественного транспорта.

      Заберут ее с окон и дверей вагонов метро, с дверей входной группы, из мраморных фрагментов отделки станций и со станций-памятников, сообщает пресс-служба Киевгорадминистрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Валентина Мондриевского.

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      К станцим-памятникам местного значения относятся: "Вокзальная", "Университет", "Крещатик", "Днепр", "Золотые Ворота" и "Арсенальная".

      Кроме того, чтобы исключить размещение наземной рекламы в хаотичном порядке, определены конкретные места-точки для их монтажа, запрещен ряд типов рекламных средств, которые порочили вид города, вроде перетяжек-транспарантов, холдеров, штендеров и тому подобное.

      В 2018 году было демонтировано около 17 тысяч рекламных конструкций.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Киева КГГА Водный транспорт
      Источник: 24 Канал
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