В Киеве уберут рекламу с маршруток и в метро

Киевская городская власть в 2019 году планирует убрать всю рекламу с общественного транспорта.

Заберут ее с окон и дверей вагонов метро, с дверей входной группы, из мраморных фрагментов отделки станций и со станций-памятников, сообщает пресс-служба Киевгорадминистрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Валентина Мондриевского.

Читайте также: Экс-регионал хочет построить 100-метровый небоскреб в историческом центре Киева: фото

К станцим-памятникам местного значения относятся: "Вокзальная", "Университет", "Крещатик", "Днепр", "Золотые Ворота" и "Арсенальная".

Кроме того, чтобы исключить размещение наземной рекламы в хаотичном порядке, определены конкретные места-точки для их монтажа, запрещен ряд типов рекламных средств, которые порочили вид города, вроде перетяжек-транспарантов, холдеров, штендеров и тому подобное.

В 2018 году было демонтировано около 17 тысяч рекламных конструкций.