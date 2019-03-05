В Киеве убит бизнесмен Сергей Киселев, связанный с делом "бриллиантовых прокуроров"

В Киеве неизвестный мужчина в полицейской форме выстрелом в голову убил водителя элитного Mercedes. Погибшим оказался бизнесмен Сергей Киселев, 1960 года рождения. Он является владельцем ювелирной фирмы и ранее был связан со скандальным делом "бриллиантовых прокуроров".

Инцидент произошел 5 апреля в Днепровском районе Киева по улице Флоренции. Пострадавший скончался на месте стрельбы. Самого преступника сейчас разыскивают правоохранители. Он – невысокого роста, с коротким темными волосами и был одет в форму полицейского с тремя звездами на груди.

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По информации ТСН, убитым является бизнесмен, владелец ювелирного завода Сергей Киселев. Его имя еще в 2015 году во время скандала с "бриллиантовыми прокурорами" фигурировало в СМИ.

В чем суть скандала "бриллиантовых прокуроров"?В начале июля 2015 года СБУ провела обыск в главном следственном управлении Генеральной прокуратуры Украины. В результате обыска был задержан первый заместитель начальника ГПУ Владимир Шапакина и заместитель прокурора Киевской области Александр Корниец. Они вступили в коррупционный сговор и получили взятку в размере 3 миллионов 150 тысяч гривен. Также во время обысков у Шапакина было изъято 500 тысяч долларов, а у Корнийца – много ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова. После этого скандальных прокуроров стали называть "бриллиантовыми".

Как Сергей Киселев был причастен к делу "бриллиантовых прокуроров"?

Сергей Киселев был владельцем ювелирной фирмы ООО "ЮВК-Агат", но не согласился делиться своим бизнесом с прокурорами и подвергся внеплановой проверке. Вследствие "проверки" в 2010 году у него изъяли более 500 килограмм золота, более 50 килограмм банковского золота, около 300 килограмм серебра и бриллианты с другими драгоценными камнями. Однако, о судьбе драгоценностей ему ничего не было известно.

Впрочем, когда летом 2015 всплыло "бриллиантовое дело" Корнийца, а в сети появились фото изъятых у него драгоценных камней, Киселев узнал в них свои изделия.

23 октября того же года года по заявлению Киселева было открыто уголовное производство относительно вероятного присвоения бриллиантов прокурорами.

Пока неизвестно, связано ли убийство бизнесмена с делом "бриллиантовых прокуроров".

Информацию о том, что погибшим есть Сергей Киселев подтвердил экс-заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе. Он добавил, что убитый мужчина был свидетелем дела "бриллиантовых прокуроров".

Убитый Киселев ранее рассказывал, как с его завода вместе с бриллиантами, найденными при обыске у заместителя облпрокурора Киевской области Корнийца, так же пропало несколько миллионов долларов и десятки килограммов золота. В показаниях он называл фамилии тогдашнего заместителя генпрокурора и замминистра МВД. Так же рассказал, что в обмен на то, чтобы забыть об украденных во время обыска наличных и золоте, дело по нему закроют. Тогда так и произошло,

– рассказал Сакварелидзе.